Courtois lieferte am Samstag nach eigenen Angaben "definitiv" den besten Auftritt seiner Karriere ab. "Wenn du in einem Champions-League-Finale so eine Leistung abrufst und am Ende den Pokal stemmen darfst, dann fühlt es sich unglaublich an. Es ist ein Kindheitstraum, der hier in Erfüllung gegangen ist. Es ist etwas ganz Besonderes für mich, dass ich ein Teil der Real-Madrid-Geschichte sein kann." Der 30-Jährige ist einer der wenigen Real-Profis, die vor dem Duell mit Liverpool noch nie die Champions League gewonnen hatten. (APA; 29.5.2022)

