"Jeder ist leicht drüber, jeder ist verdächtig. Der Fettsack, der unter der Leiche wohnt, und immer mit einem Eis am Stiel durchs Bild rennt (großartig: Aljoscha Stadelmann). Die Freundin des seltsam passiven Ex-Mannes der Toten, die K-Pop-gaga ist. Die durchgeknallte Oma der Kinder. Ihr Mann, der mit Sprengstoff hantiert. Der Hausmeister der Schule, der an Kinderstrumpfhosen schnüffelt. Am Ende werden es drei Tote mehr sein. Und die Kinder sind immer noch nicht gefunden", fasst Claudia Fromme auf sueddeutsche.de zusammen.