96 Jahre alt und seit 70 Jahren auf dem Thron: Queen Elizabeth II ist ein Phänomen. Die ARD zeigt um 20.15 Uhr die "Schicksalsjahre" der Jubilarin. Foto: AP / Christopher Furlong

19.40 REPORTAGE

Re: Geboren im Krieg – Ein Wunschkind aus Kiew Ewa und Reza wollen ihren Sohn aus Kiew retten. Genau einen Tag vor Kriegs beginn wurde er geboren, von einer Leihmutter. Jetzt liegt er mit 30 anderen Babys in einem Luftschutzkeller. Bis 20.15, Arte

20.15 ESSEN

Themenmontag: Obst und Gemüse Den Auftakt macht Die Wahrheit über Billiggemüse. Um 21.05 Uhr folgt Die Tricks mit Obst und Gemüse, um 21.55 geht es um Die Tricks mit Olivenöl, und um 22.45 schließt die Sendung Sauerkraut im Klimawandel den Themenabend ab. Bis 23.20, ORF 3

20.15 SERIENSTART

Wild Republic (1–4/8) Verena Altenberger begleitet eine Gruppe straffällig gewordener Jugendlicher im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms in die Südtiroler Bergwelt. Als ein Mord geschieht, bricht Panik aus, und die Jugendlichen fliehen tief in die Wildnis. Bis 23.45, ORF 1

20.15 JUBILARIN

Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin Anlässlich der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum Anfang Juni greift die Doku sechs entscheidende Phasen im Leben der Queen heraus und erzählt von bewegenden Momenten, Zerreißproben der königlichen Familie und vom Vereinigten Königreich im Wandel der Jahrzehnte. Bis 22.15, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Ungezähmtes Albanien In den ehemaligen militärischen Sperrgebieten aus der kommunistischen Zeit wurden Nationalparks errichtet. Sie sind Lebensraum für Wildtiere, etwa Braunbären, die in den abgeschiedenen Bergregionen meist ungestört bleiben. Und in Albanien fließen die letzten gänzlich unregulierten Flüsse Europas – sie sind ein Lebensraum für Pelikane, Echsen, Schlangen und Schmetterlinge. Bis 21.00, 3sat

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert diese Themen: Die Masken fallen, nur Wien fährt einen strengeren Kurs. / Multiple Sklerose – der ungewöhnliche Weg von Stefan Hainzl. / Vogelschutz – Hilfe in letzter Minute. / My Home Is My Car – Leben im Campingbus.

Bis 22.00, ORF 2

21.40 BIOPIC

Leto (RUS/F 2018, Kirill Serebrennikow) Mit Wiktor Zoi porträtierte Regisseur Kirill Serebrennikow einen Pionier der Leningrader Musikszene der 1980er-Jahre. Mit Nostalgie und Liebe fürs Detail erzählt. Bis 23.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Das neue Privatmuseum der Milliardärswitwe Heidi Goëss-Horten. / Die Toten Hosen feiern ihr 40-Jahr-Jubiläum und Frontmann Campino seinen 60. Geburtstag mit neuem Album und der Tour Alles aus Liebe. / Super Trouper – Die ABBAtare in London. / Regisseur Christopher Rüping verwandelt Richard Wagners Ring des Nibelungen in eine wilde Popshow auf Walhalla. Um 23.25 Uhr zeigt Ikonen Österreichs die hohe Kunst des Scheiterns. Bis 0.00, ORF 2