wenn sie auf der Landstraße mit dem Auto unterwegs sind und plötzlich ein E-Scooter an ihnen vorbeizieht, dann ist das womöglich nicht nur ein bizarrer Traum. Denn es gibt sie wirklich, die Elektroroller, die kaum noch etwas mit den Geräten gemein haben, die man oft in Städten antrifft. Tauchen sie mit uns ein in die Welt der sogenannten "Hyperscooter"!

Auch noch recht neu ist Starlink, der Satelliten-Internetservice von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX. Über 2000 Satelliten hat dieser bereits im All, künftig sollen es bis zu 42.000 werden. In China beobachtet man diese Entwicklung mit Misstrauen, nicht erst, seit Starlink in der Ukraine zum Einsatz kommt. Wissenschaftlicher haben in einem Arbeitspapier dazu aufgerufen, Wege zu finden, wie man Starlink-Satelliten überwachen und zerstören kann.

Und zu guter letzt haben wir ein paar Games-Empfehlungen für sie parat. Wenn sie gerade genug haben von Titeln der großen Studios, werden sie bestimmt fündig in unserer Auswahl der besten Indiegames des Monats Mai!

