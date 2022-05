Dominic Thiem wird nochmals eine Turnierpause einlegen. Foto: APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Wien – Nach der glatten Erstrunden-Niederlage von Dominic Thiem bei den French Open vor einer Woche wird es vielleicht etwas länger dauern, ehe man ihn wieder um Punkte kämpfen sieht. Nach sieben Niederlagen in Folge seit seinem Comeback Ende März gibt es nun möglicherweise eine Änderung im Turnierplan. Dies deutete sein Vater Wolfgang Thiem im ORF-TV-Interview an. Man wolle nun einen Trainingsblock einschieben, ob Thiem ab 6. Juni beim Challenger in Perugia spielt, ist fraglich.

"Er ist am Weg zurück. Ich kann garantieren, dass er motiviert ist, dass er das noch einmal schaffen möchte, aber die Verletzung war sehr, sehr schwer", erklärte Wolfgang Thiem. Noch in Paris hatte Thiem angekündigt, dass er die Challenger in Perugia und danach Parma (ab 13.6.) in Italien und danach Wimbledon spielen wolle.

"Fakt ist, wir haben wieder einen Trainingsblock eingeschoben, weil er ja doch erst, nachdem er Corona gehabt hat, wieder zu trainieren begonnen hat", sagte der Tennis-Trainer, der auf der Tour auch Sebastian Ofner betreut. Wann Thiem auf die Tour zurückkehrt, ist offen. "Ich kann es nicht sagen, dauert es drei Wochen, dauert es noch vier Wochen."

Thiem wird ab 13. Juni vom derzeit 190. Rang in der Weltrangliste auf eine Position um 350 zurückfallen. Danach wird der Ex-US-Open-Sieger entweder sein geschütztes Ranking von Position sechs von vor der Verletzung nutzen oder auf Wildcards hoffen müssen. (APA, 29.5.2022)