Während des Spiels blieb die Pyro noch auf der Tribüne. Foto: IMAGO/PanoramiC

St. Étienne – In Frankreich ist es nach dem Relegations-Rückspiel um einen Platz in der Ligue 1 zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Nachdem die AS St. Étienne im Elfmeterschießen an AJ Auxerre scheiterte, stürmten Horden von Anhängern des Traditionsklubs den Rasen und warfen Feuerwerkskörper und andere Pyrotechnik in Richtung der Spieler und bereitstehenden Polizisten.

Nahe des Spielertunnels kam es zu kleineren Bränden, die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Nach etwa eineinhalb Minuten Chaos zogen sich die Angreifer zurück.

Wie bereits das Hinspiel endete auch das Rückspiel nach 90 Minuten 1:1, auch die Verlängerung der überschaubar ansprechenden Partie brachte keine Entscheidung. Im Penaltyschießen vergab mit Ryad Boudebouz bereits der erste Schütze, Auxerre-Goalie Donovan Léon parierte stark. Danach landeten alle Elfer im Netz, nur Sekundenbruchteile nach Birama Tourés entscheidendem Treffer rannten bereits die ersten Chaoten auf das Feld. (schau, 29.5.2022)