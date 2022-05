Will Gmehling, "Das Elser-Eck. Die Bukowskis machen weiter". € 15,50 / 184 Seiten. Peter Hammer, Wuppertal. Ab 10 Jahren Foto: Peter Hammer Verlag

Alf Bukowski erzählt, was er denkt, wohin er geht, wen er trifft und wen er mag. Er spricht geradeheraus, das macht ihn so sympathisch. Vielleicht kennst du Alf sogar schon aus einem der beiden ersten Bände Freibad und Nächste Runde. Wenn nicht, ist das egal, du kannst auch mit "Das Elser-Eck" beginnen. Aber die ganze Geschichte von vorn zu erfahren, wie mit der Rettungsaktion im Hallenbad und der Saisonkarte für das Freibad alles angefangen hat, wie sich Alf in Johanna verliebt und zum Boxer wird, wie sein Bruder Robin schwimmen lernt, was es mit seiner Schwester Katinka und der Mode auf sich hat – lohnt auf jeden Fall. Im dritten Band steht ein aufregendes Familienprojekt an, die Eltern Bukowski eröffnen ein richtiges Büdchen, das Elser-Eck. Wer Georg Elser war, erzählt dir Alf ebenso wie vom Sommer, der auch diesmal nach Chlorwasser und Pommes duftet.