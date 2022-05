Das Rettungsschiff war elf Tage im Mittelmeer und darf nun den Hafen in Pozzallo ansteuern

Laut italienischen Behörden kamen in diesem Jahr 16.000 Migranten in Booten nach Italien. Foto: AP / Santi Palacios

Rom – Das von der Hilfsorganisation SOS Mediterranée betriebene Rettungsschiff Ocean Viking darf nach elf Tagen auf See mit 294 Menschen an Bord auf Sizilien landen. Dem Schiff, das sich einige Seemeilen vor der Küste der italienischen Insel Sizilien befindet, wurde Pozzallo als Landehafen zugewiesen. Unter den Geretteten an Bord ist auch ein erst drei Monate altes Baby, berichtete SOS Mediterranée.

Prekäre Situation

Am Sonntagabend hatten eine Schwangere und ihr Mann das Schiff verlassen können. Ein Flüchtling war aus Verzweiflung ins Meer gesprungen und wurde von der Crew der Ocean Vking in Sicherheit gebracht.

Von den Küsten Nordafrikas fahren immer wieder Menschen über das Mittelmeer in Richtung EU ab. Italien ist ein häufig gewähltes Ziel, wo nach Daten des Innenministeriums in Rom heuer schon über 16.000 Migranten in Booten ankamen. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es um 2.500 weniger gewesen. (APA, 30.5.2020)