370 Möbelhäuser betreibt XXX Lutz in 13 Ländern. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Wels – Die XXX-Lutz-Gruppe baut ihr Polen-Geschäft aus und beteiligt sich zu 50 Prozent an der Black-Red-White-Gruppe (BRW). Der polnische Möbelhändler und Möbelproduzent betreibt 93 eigene Standorte, davon 79 in Polen, und beschäftigt im Filialgeschäft und in der Produktion rund 7.900 Mitarbeiter. Der Anteilsübernahme müssen noch die Wettbewerbsbehörden zustimmen, teilte XXX Lutz am Montag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

"Strategische Partnerschaft"

Die BRW Gruppe verfügt als Möbelproduzent über 370 Vertriebspartner in Polen und exportiert die eigenen Produkte in mehr als 50 Länder weltweit. "Die XXX-Lutz-Gruppe und die BRW Group haben sich darauf verständigt, eine strategische Partnerschaft zu schließen, um gemeinsam vor allem am polnischen Markt im Möbeleinzelhandel erfolgreich tätig zu sein", sagte XXX-Lutz-Sprecher Thomas Saliger. Ziel sei es, "mit internationalen Wachstumschancen langfristig zu agieren". Die BRW-Möbelproduktionsfirmen sollen unabhängig und eigenständig weitergeführt werden, auch das Management soll im Amt bleiben.

Die XXX-Lutz-Gruppe mit Sitz in Wels in Oberösterreich ist mit über 370 Möbelhäusern in 13 Ländern vertreten und betreibt zahlreiche Onlineshops. Der Jahresumsatz belief sich zuletzt auf 5,3 Milliarden Euro, damit ist der Konzern einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Zu XXX Lutz gehören auch die Marken Möbelix und Mömax. (APA, 30.5.2020)