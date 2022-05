Wien – Die Invia Group ist mit sieben Kernmärkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen im Segment der Online-Reisen tätig.

Die Wiener Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) konnte sich in einem länderübergreifenden Pitch durchsetzen. Das Ergebnis ist das internationale Kampagnenthema "Happiness starts here". In den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz lautet der Claim "Glück beginnt hier".

KOBZA AND THE HUNGRY EYES

Das Herzstück der Kampagne bilden zwei Spots mit jeweiligem Fokus auf Paare und Familien, so die Agentur in einer Aussendung. (red, 30.5.2022)