Es ist eine Entscheidung, die das Leben für immer verändern wird: Kinder haben zu wollen. Für viele gibt es zwar nicht den einen perfekten Zeitpunkt, doch für manche Menschen ist schon länger vor dem Entschluss klar, dass sie bis zu einem gewissen Alter Mama oder Papa sein möchten. Klarerweise besagt der Wunsch alleine nicht zwingend, dass es folglich auch so passieren wird.

Wie alt waren Sie, als Sie Mama oder Papa wurden? Foto: hallohuahua/ Getty Images/iStockphoto

Aber nicht nur das Alter ist oft ausschlaggebend. Auch das persönliche Umfeld spielt keine ganz unwesentliche Rolle. Bekommen Freundinnen und Freunde plötzlich nach der Reihe Kinder, kann man sich womöglich auch selbst eher vorstellen, Eltern zu werden. Auch andere Fragen kommen vielleicht auf und haben Einfluss auf den Entschluss: Kann man sich ein Kind überhaupt finanziell leisten? Ist der Ort, an dem man aktuell lebt, auch einer, an dem man als junge Familie leben möchte? Wie sieht die momentane Jobsituation aus? Und vor allem: Hat man eine Partnerin oder einen Partner an seiner Seite, die oder der ebenso bereit ist, eine Familie zu gründen? Meist tragen mehrere Faktoren dazu bei und führen schließlich zu der Entscheidung, ein Kind haben zu wollen.

Wie ist oder war das bei Ihnen?

Wann haben Sie den Entschluss gefasst, mit der Familiengründung zu starten? Welche Umstände haben Sie berücksichtigt, welche waren für Sie hingegen eher nebensächlich? Wie haben Sie mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner darüber kommuniziert? Wie alt waren Sie, als Sie Mama oder Papa wurden? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (mawa, 1.6.2022)