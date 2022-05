So kennt sie die Öffentlichkeit: Steffi Graf mit ihrem Vater 1989 in Wimbledon Foto: imago images / Laci Perenyi

Berlin/Las Vegas – Ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit war für Ex-Tennisstar Steffi Graf nach eigenen Worten nie erstrebenswert. "Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit", sagte die 52-Jährige dem Magazin "Vogue Germany", auf dessen aktuellem Cover sie zu sehen ist. "Auch während meiner Karriere war mir meine Privatsphäre sehr wichtig, was damit zu tun haben könnte, dass ich bereits in einem so jungen Alter im Rampenlicht stand."

In Zeiten von Social Media wüchsen viele Menschen mit einer neuen Form von Öffentlichkeit auf. Zwar könnten junge Menschen auch Selbstvertrauen daraus ziehen. "Aber das ständige Mitteilen-Wollen, dieses Öffentlichkeitsbewusstsein und der Umgang damit sind fast ein Muss geworden. Es ist auf jeden Fall schwerer geworden, die Konzentration auf das Wesentliche zu behalten, die richtige Balance und einen Ausgleich zu finden."

Steffi Graf ist nicht nur auf dem Titel der Juni-Ausgabe des Magazins zu sehen, sie hat auch für eine Fotostrecke posiert. Die Deutsche eroberte in den 1980er und 90er-Jahren die Tenniswelt. Sie ist siebenmalige Wimbledonsiegerin, hat insgesamt 22 Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren vorzuweisen und war 377 Wochen die Nummer eins der Welt. Ausführliche Interviews gibt sie nur selten, öffentliche Auftritte von ihr sind eher rar. Mit ihrem Mann, dem Ex-Tennisprofi Andre Agassi (52), lebt sie in den USA. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter. (Apa, red, 30.5.2022)