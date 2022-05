Die Übung soll bis Donnerstag dauern. Geprobt werden Luftangriffe, Luftlandeeinsätze und der Nahkampf in bewohnten Gebieten

Die israelische Armee gehört zu den modernsten der Welt. Jetzt übt sie gemeinsam mit Zypern. Foto: APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Nikosia – Israelische und zypriotische Streitkräfte führen derzeit auf Zypern umfangreiche Manöver durch. Das berichtete am Montag der staatliche Rundfunk des EU-Mitglieds unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Unter anderem sollen Luftangriffe, Luftlandeeinsätze, Nahkampf in bewohnten Gebieten sowie Kampf in gebirgigem Gelände geübt werden.

Strategisch zusammengerückt

Auch die israelische Kriegsmarine nehme teil, hieß es. Die Manöver unter dem Namen "Agapenor-22" haben am Wochenende begonnen und sollen bis Donnerstag dauern, berichtete der Rundfunk.

Israel und Zypern sind in den vergangenen Jahren strategisch deutlich enger zusammengerückt. Mittlerweile finden auf Zypern jedes Jahr mehrere Manöver dieser Art statt. Israel habe in seinem Hoheitsgebiet nicht genug Raum, um Manöver solchen Umfangs durchzuführen, erklärte ein Offizier der zypriotischen Nationalgarde laut Medien am Montag. (APA, 30.5.2020)