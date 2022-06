Abhängig davon, was man studieren möchte, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die man beachten sollte. So gibt es mittlerweile für viele Studienrichtungen Aufnahmeprüfungen, die man absolvieren muss. Vor allem im Gesundheitsbereich ist der Andrang im Verhältnis zu den verfügbaren Plätzen meist groß – ob es sich um Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder Medizin handelt.

Müssen Sie einen Aufnahmetest absolvieren, um zu Ihrem Wunschstudium zugelassen zu werden? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Viele bereiten sich schon Monate vor dem möglichen Studienbeginn darauf vor – einige Aufnahmeverfahren sind auch mehrstufig, vor allem an Fachhochschulen. Aber auch an größeren öffentlichen Universitäten sollte man sich informieren, welche Voraussetzungen man für die Zulassung mitbringen oder absolvieren muss – ob es sich um Jus, Publizistik oder Psychologie handelt. Oft gibt es sogar eigene Vorbereitungskurse, wie zum Beispiel für den MedAT, den Medizinaufnahmetest, der jährlich von zehntausenden Interessentinnen und Interessenten absolviert wird. Andere Studienrichtungen können wiederum ohne jegliche Vorbereitung begonnen werden, dennoch sollte man sich erkundigen, wie die Anmeldung und die Zulassung geregelt sind.

Was sind Ihre Studien-Pläne für den Herbst?

Haben Sie bereits einen Aufnahmetest absolviert oder sind Sie gerade in der Vorbereitung? Was möchten Sie studieren? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Oder wie war das in der Vergangenheit bei Ihnen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 1.6.2022)