Klar kann man Eis das ganze Jahr über genießen, doch bei sommerlichen Temperaturen macht es einfach noch viel mehr Spaß. Und so köstlich das Eis aus vielen Salons schmeckt, so praktisch ist es, auch daheim bei spontanem Gusto Gefrorenes im Tiefkühler zu haben. Dort gibt es alljährlich Neues, und Altes wird ausgelistet.

Doch keine Angst, die seit Jahrzehnten beliebten Klassiker wie Twinni, Combino, Jolly und Co von Eskimo sind weiterhin erhältlich. Und auch das Rumfass von Schoeller kann seit dem Vorjahr wieder genossen werden, nachdem darum trauernde Fans davor eine eigene Facebook-Gruppe namens "Rettet das Rumfass" gegründet und nach ihrem Lieblingseis verlangt hatten. Seit Frühling 2021 ist das Rum-Rosinen-Eis im Papierbecher statt im Plastikfässchen wieder da.

Wir haben uns angesehen, was sich 2022 in den Eistruhen der Lebensmittelgeschäfte, Schwimmbäder und an diversen Standeln neu entdecken lässt. Neben veganen sowie kalorienreduzierten Sorten sind jedenfalls weiterhin amerikanische Eis- und Kuchenmischungen im Trend – Brownies, Cookies und sonstiges Backwerk finden sich in vielen Bechern, aber auch bei Eis am Stiel. Und: Es gibt insgesamt immer mehr Marken, die um den Platz im Tiefkühlregal konkurrieren. Bei Spar beispielsweise umfasst das heuer ausgeweitete Eissortiment 290 Artikel.



Eskimo

... setzt heuer auf blaues Pastelleis, beworben von Eiskönigin Elsa aus dem populären Disney-Film "Frozen".

Foto: Hersteller/Montage

Das Elsa-Eis mit Vanillegeschmack gibt es als eine Art Mini-Cornetto unter dem Namen Disney Snowflake mit pastellblauer "Krone" und als Eislandschaft in der Cremissimo-Großpackung als "Die Eiskönigin". Ein tatsächlich richtiges Cornetto namens "Rose" findet sich ebenfalls neu auf der Eskimo-Karte: Das Eis mit Himbeer-Milchshake-Geschmack im Stanitzel ist wie eine Rose geformt.

Zusätzlich gibt es in der Kooperation mit Disney noch aus Starwars Mini-Yodas (Vanille- und Schokogeschmack) sowie aus dem Toy-Story-Kosmos Buzz Lightyear Popping Rocket – ein Wassereis mit Zitronen-, Ananas- und Waldfruchtgeschmack mit Knisterspitze.

Foto: Hersteller/Montage

Das Cremissimo-Sortiment wurde neben Die Eiskönigin auch um eine vegane Vanille-Eis-Variante sowie Beeren-Vanille-Walnuss erweitert.

Foto: Hersteller/Montage

Bei der Erwachsenenlinie Magnum setzt man heuer auf Remixes mit doppelter Schokohülle: Neu sind das Magnum Almond Remix, das White Chocolate & Berry Remix und im Becher Sweet & Salty Almond Remix.

----

Ben & Jerry's

Ben & Jerry's hat heuer gleich eine ganze Produktlinie neu im Sortiment, nämlich vier Sorten Sundaes (Hazel-nuttin’ but Chocolate, Oh My! Banoffee Pie!, Cookie Vermont-ster und das vegane Berry Revolutionary). Sundaes sind Eisdesserts nach amerikanischem Vorbild mit verschiedenen Eissorten, Toppings wie Nüssen, Früchten und Soßen.

Foto: Hersteller/Montage

Dazu kommt eine neue, vegane Sorte an, Snackable Dough, die Chocolate Chip Cookie Dough Chunks. Erst seit Mai in Österreich erhältlich sind die Eissorten Baked Alaska sowie Caramel Brownie Party. Die Brownies für diese Sorte kommen aus einem Sozialunternehmen in New York.

Foto: Hersteller/Montage

---

Misssi Eisdessert

Die Misssi Eisdesserts der Salzburger Unternehmerin Ingrid Kriegl waren ursprünglich nur über die Gastronomie erhältlich, seit März können die Eisdesserts – eine Art Kreuzung aus Mehlspeise und Eis – in Geschmacksrichtungen wie Apfelstrudel oder Schwarzwälder Kirsch bei Spar, Eurospar und Interspar erstanden werden. Die Misssi Eisdesserts werden in einer Manufaktur im Pinzgau gefertigt, verwendet wird für das Eis Salzburger Biomilch.

Foto: © Karin Mosshammer

---

Oatly

Bei Spar und Rewe zu kaufen gibt es ebenfalls seit dem heurigen Frühling das pflanzliche Eis auf Haferbasis der schwedischen Haferdrinkherstellers Oatly. Angeboten werden die Geschmacksrichtungen Strawberry, Vanilla, Chocolate Fudge, Salted Caramel und Hazelnut Swirl.

Foto: Hersteller/Montage

---

Nuii

Foto: Hersteller

Von Nuii gibt es – ganz dem Trend entsprechend – ein neues Stieleis namens New York Cookies & Cream mit Cookies-Stückchen, für Liebhaber weißer Schokolade und Pekannüssen das Nuii Caramel White Chocolate & Texan Pecan.





---

Nomoo

Die Mischung der veganen Eismarke Nomoo erinnert mit ihrer limitierten Sommeredition Limette-Minze an einen Mojito. Das Bio-Eis enthält weniger 30 Prozent weniger Zucker als herkömmliches Zitruseis und ist in ausgewählten Spar-Märkten, bei Billa Plus und bei Zustellern wie Gurkerl.at, Mjam Market und Alfies verfügbar.

Foto: Hersteller

---

Oppo

Deutlich Kalorien sparen lässt sich mit dem Eis der britischen Marke Oppo Brothers. Als Süßstoff wird statt Zucker Stevia verwendet, die peruanische Lucuma-Frucht sorgt für Karamellgeschmack. Kaufen kann man derzeit drei (Caramel Cookie, Couble Chocolate Brownie, Double Salted Caramel Swirl) von insgesamt sieben Sorten in Österreich bei Spar.

Foto: Oppo

---

Was die Handelsketten sonst noch so an Neuem anbieten

Handelsriese Spar hat heuer von Veganista drei neue Sorten mit teilweise kryptischen Namen – Eis Date, Me, Myself & Eis und Nougat me Good – im Tiefkühlregal. Dazu kommen von der Eigenmarke Natur pur die ganz banal getitelten Geschmacksrichtungen Kakao und Zitronen-Sorbet, und das im kompostierbaren Behälter.

Für Kinder gibt es bunte Unicorn Ice Cream und Dino Ice Cream am Stiel sowie die kleinen Kügelchen Mini Melts in den Sorten Mango, Kirsche und Banane.

Foto: Hersteller/Montage

---

Billa

Billas Kooperation mit dem lockenköpfigen Influencer Hank Ge unter dem Markennamen Bali Brunch by Hank Ge & Billa wurde um die veganen Eissorten Mango Lassi, Kokos Eis mit Blue (mit Spirulina-Alge) und Virgin Mojito ausgeweitet.

Penny

Beim Rewe-Diskonter Penny hat man ganz neu zwei Sorten veganes Eis – Peanut Cookie und Choco Triple – der Eigenmarke Food for Future sowie Rios-High-Protein-Eis – in Geschmacksrichtungen Salted Caramel und Double Chocolate – neu in der Tiefkühltruhe.

Foto: Hersteller/Montage

Hofer

Einkaufende bei Hofer finden dort heuer neu kleine Becher-Eisdesserts von Grandessa in den Sorten Tiramisu, Nocciola, Amarena, Foresta Nera. Ein neuer Proteinriegel ergänzt das Eisangebot. (ped, 4.6.2022)