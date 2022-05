Für seine Hündin kocht er schon lange, nun beglückt Tim Raue andere Vierbeiner mit seinen Kreationen.

Roastbeef mit grünen Bohnen und Wildheidelbeeren oder Hühnerherzen mit Reis, verfeinert mit Eigelb und Kokosraspeln – das könnte so auch als Menüpunkt auf der Speisekarte des deutschen Sternekochs Tim Raue stehen. Zum Essen bekommen das aber Hunde. Der Spitzenkoch hat sich mit dem Tierfutterhersteller Fred & Felia zusammengetan und eine Limited Hundefutter-Edition auf den Markt gebracht.

"Ich koche für unsere Sherley sowieso schon immer, sie hat etwas an der Bauchspeicheldrüse, deshalb verträgt sie nichts Gekauftes", sagte der 48-jährige Koch der "BZ". Sherley ist übrigens seine Jack-Russel-Hündin. 3,45 Euro kostet ein Packerl von dem Hundenassfutter.

Internationale Hundeküche



Die drei erhältlichen Sorten "Frankreich", "Alpenland" und "Thailand" sind von Raues Länderreisen inspiriert und von ihm selbst entwickelt worden. In "Alpenland" zum Beispiel gibt es das Beste aus österreichischem Rehfleisch, Hüttenkäse und Pfirsich. Bei der Kreation der Geschmacksrichtungen war Raues Hündin natürlich miteingebunden.

Bereits 2019 hat der hundefreundliche Spitzenkoch für Amazon ein Weihnachtsgericht für Hunde gekocht – inklusive Rezept zum Nachkochen. Damals gab es "grobfasriges Gemüsepüree mit gekochten Hühnerherzen".

Raue kocht hauptberuflich eigentlich für Menschen in seinem nach ihm benannten Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin. Vom Restaurantranking "World's 50 Best" wurde es 2021 auf Platz 31 gewählt. In TV-Kochsendungen wie "The Taste" und "Kitchen Impossible" ist der Spitzenkoch gerngesehener Gast, demnächst wird er auch als "Restauranttester" für RTL unterwegs sein. (rec, 31.5.2022)