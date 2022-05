In der ersten Folge am Mittwoch stellt Moderatorin Arabella Kiesbauer die ersten acht der insgesamt 15 Bäuerinnen und Bauern

Arabella Kiesbauer ist wieder im Kuppelmodus. Foto: ATV/Ernst Kainerstorfer

Wien – Der ATV-Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" startet am Mittwoch, 1. Juni, um 20.15 Uhr in seine 19. Staffel. In der ersten Folge stellt Moderatorin Arabella Kiesbauer die ersten acht der insgesamt 14 Bauern und einer Bäuerin auf der Suche nach dem großen Liebesglück vor. Eine Woche später, am 8. Juni, folgt dann der Rest. Die Hofwochen folgen dann im Spätsommer.

Wie üblich bekommen die Kandidaten und die Kandidatin ein Adjektiv, das sie beschreiben soll. Laut ATV sind heuer am Start:

Alexander – der tüchtige Gemüsebauer (21 Jahre) aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land (Niederösterreich)

(21 Jahre) aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land (Niederösterreich) Marius – der spritzige Weinviertler (40 Jahre) aus dem Bezirk Korneuburg (Niederösterreich)

(40 Jahre) aus dem Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) Edi – der goldige Mostviertler (24 Jahre) aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Ybbs (Niederösterreich)

(24 Jahre) aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Ybbs (Niederösterreich) Dominik – der fleißige Oberösterreicher (33 Jahre) aus dem Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich)

(33 Jahre) aus dem Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) Sigi – der gesellige Heidelbeerbauer (32 Jahre) aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich)

(32 Jahre) aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) Markus – das steirische Energiebündel (42 Jahre) aus dem Bezirk Südoststeiermark (Steiermark)

(42 Jahre) aus dem Bezirk Südoststeiermark (Steiermark) Martin – der schneidige Forstwirt (26 Jahre) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

(26 Jahre) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) Piet – der resche Gailtaler (50 Jahre) aus dem Bezirk Lienz (Tirol)

Die 18. Staffel des Kuppel-Formats ging im Februar mit einer Hochzeit zu Ende. Im Schnitt erreichte die vergangene Ausgabe 306.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (12+) pro Folge bei einem Marktanteil von 15,6 Prozent (12-49). (red, 30.5.2022)