Niedrige Preise sind Österreichern wichtiger als Solidarität mit der Ukraine

Pessimismus – insbesondere was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft – prägt die Grundstimmung der Bevölkerung. Das schlägt sich in der Sicht auf die Regierung nieder: ÖVP und Grüne schwächeln in der aktuellen Umfrage