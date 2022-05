Liebe Leserin, lieber Leser,

in wenigen Tagen lädt Apple zur diesjährigen Keynote zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz WWDC. Traditionell präsentiert der iPhone-Hersteller während des Events nicht nur frische Software-Funktionen für das iPhone und iPad. Unter anderem wird außerdem ein neues Macbook Air mit M2-Prozessor erwartet, durch den der Einsteiger-Laptop mehr Rechenleistung erhalten dürfte.



Man hätte meinen können, dass das Kryptoprojekt Terra/Luna nach dem kürzlichen Crash am Ende seines Lebenszyklus angelangt sei. Stattdessen haben Entwickler rund um den Gründer Do Kwon am Samstag eine neue Version der verknüpften Terra-Blockchain – und mit ihr Luna 2.0 – gelauncht, aber auch dieses Projekt scheint zu floppen.

Außerdem: Mann muss wegen verlorener Top-Gun-Wette Schuh essen, russische Luxusyachten verschwinden von den Radaren und die Verwaltung vom Land Kärnten kann nach dem großen Cyberangriff langsam wieder digital hochfahren.

In unserem Games-Bereich stellen wir das neue "Diablo Immortal" vor, dass am 2. Juni erscheint und berichten, was man zum Start des neuen Mobile-Games alles wissen sollte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen Ihnen frohe Lektüre!

Neues Macbook Air und iOS 16: Was Apple auf der WWDC präsentieren wird

Kryptowährung: Neuer Luna-Token stürzt sofort nach Launch massiv ab

Das Internet vergisst nicht: Journalist isst Schuh wegen "Top Gun: Maverick"

Sanktionen umschiffen: Russische Superyachten gehen auf Tauchstation

Nach Hackerangriff in Kärnten: Verwaltung langsam wieder online

Mit 3D-Scannern gegen Zerstörung des kulturellen Erbes in der Ukraine

"Diablo Immortal": Was man zum Start wissen muss

Magenta-Chef sieht keine Notwendigkeit mehr für Breitbandförderung

Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird Industrie erobern