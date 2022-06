Vorträge und Lesungen

Wo Jung und Alt zuhören und mitdiskutieren können

Wer sich vermehrt inhaltlich mit dem Thema LGBTIQ-Rechte auseinandersetzen möchte, kann aus einem breiten Spektrum an Vorträgen und Workshops wählen. Über Verfolgung im Nationalsozialismus spricht der Historiker Johann Kirchknopf am 1. Juni in der Buchhandlung Löwenherz. Am 2. Juni geht es bei der Online-Veranstaltung der Büchereien New Moms for Rebel Girls im Gespräch mit der Pädagogin Susanne Mierau darum, wie man Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken kann. Mikki Muhr spricht im Mumok bei einer Spezialausgabe von Feministisch Betrachtet am 6. Juni über Künstlerinnen, die in ihren Arbeiten feministische oder queere Orientierungsmöglichkeiten realisieren.

Das Haus der Gerschichte stellt im Pride-Month queere Bewegung in den Fokus. Etwa stellt man sich am 8. Juni die Frage: Wie soll im Museum geschlechtergerecht gesprochen werden?

Zuhören kann man auch am 7. Juni im Weltmuseum. Die Kinderbuchlesung Drag Queen Stories mit Lady Nutjob ist für Kinder zwischen drei und zehn Jahren – Erwachsene können aber auch teilnehmen. Vorgelesen wird auch am 9. und 23. Juni in der Bücherei Wieden. Da dreht sich alles um die Themen Diversität, Regenbogenfamilien und queere Lebenskonzepte in Kinderbüchern. Am 3. Juni ließt Drag Queen Candy Licious in der Bücherei Mariahilf dazu.