In diesem Sinn: Statt den Rufenden zu verurteilen, sollten wir ihm danken, dass er die undankbare Aufgabe auf sich nimmt. Und beim nächsten Mal fassen wir uns vielleicht sogar selbst ein Herz und rufen: "Kassa, bitte!"

Der Rufende zeigt also fast so etwas wie Courage. Viele würden es gern machen wie er, doch sie halten sich für zu cool und freuen sich dann insgeheim, wenn es jemand anders macht.

Er oder sie tut, was sonst niemand auf sich nehmen will, und nach dem sich dennoch jeder sehnt. Denn alle würden wir gerne weiterkommen im Supermarkt. Aber nur wenige rufen "Kasse, bitte!", denn es wird stets vom Rest der Schlange mit Naserümpfen und leichter sozialer Ächtung quittiert.

Zugegeben, es nervt. Dieses hektisch und penetrant vorgebrachte "Kassa, bitte!", das im Supermarkt ziellos nach hinten gebrüllt wird, auf dass endlich irgendeine unterbezahlte Marktkraft nach vorne eile. Aber genau betrachtet, leistet der Rufende einen Dienst an der Gemeinschaft der Wartenden.

Kontra

von Margarete Affenzeller

Es wäre so schön und wunderbar, wenn die Leute nach zwei Jahren "Ich, ich, ich" vom Dauererregtsein runterkämen und einfach einmal gelassen wären. Und es wäre außerdem sehr schön, wenn sie nicht jedes Eckerl der Erdenfläche als ihren ganz persönlichen Kampfplatz definieren würden.

Einer steht da mit zwei Joghurt und kann es nicht fassen, dass seine Füße eine halbe Minute lang an der Kassa nicht vorwärtskommen. Merke: In der Schlange stehen heißt "in einer Reihe angestellt sein". Heißt: warten. 179 Sekunden durchschnittlich.

Meist sind die "Kassa bitte!"-Rufer eh nur die, die zu Hause dringend eine Fernsehserie zu Ende schauen wollen. Und sich mit jeder minimalen Verzögerung ihrer Pläne persönlich angegriffen fühlen (das hat aber immer andere Gründe). Entspannt euch, Leute! Die Marktleitung hat längst Mittel und Wege des effizienten Abkassierens ersonnen. Denn bevor der Joghurtmann eingeatmet hat, war das Personal längst auf dem Weg. (RONDO, 6.6.2022)