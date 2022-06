Foto: Lisa Jedletzberger

3. bis 6. Juni 2022: Veganmania

Vor dem Wiener Museumsquartier geht vier Tage lang die Veganmania mit Streetfood, Workshops und Verkaufsständen über die Bühne.

www.veganmania.at

3. bis 5. Juni 2022: Feschmarkt

Foto: Lisa Jedletzberger

Der Feschmarkt macht von Freitag bis Sonntag wieder einmal in der Ottakringer Brauerei in Wien Station.

www.feschmarkt.info

BIS 26. Juni 2022: Design-Ausstellung

In der Ausstellung "Best of Austrian Design" werden im Designforum im Wiener Museumsquartier prämierte Projekte des Staatspreises Design 2022 gezeigt.

www.designaustria.at

(RONDO, 3.6.2022)