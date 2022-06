"Sie ist ein bisschen wie eine Pflanze, der man Liebe geben muss." Musikerin Beyza über ihre Gitarre Foto: Nathan Murrell

"Mit dieser Gitarre spiele ich live, mit ihr schreibe ich aber auch Songs, sie ist meine wahre und einzige Gitarre. Alles beginnt mit ihr, auch wenn sie nicht meine einzige Gitarre ist. Ich habe mir die Fender Jaguar vor drei Jahren selbst zum Geburtstag geschenkt, nachdem ich schon länger mit ihr geliebäugelt habe.

Es war unmöglich, sie in einem Geschäft zu bekommen, also bestellte ich sie auf einer mir damals unbekannten Internetseite. Risky. Zwei Monate bin ich ganz schön auf Nadeln gesessen, bis sie endlich ankam. Auch wenn es nerdig klingt, die Gitarre ist wie eine Person für mich. Sollte ich einmal mit jemandem reden wollen, weil es mir schlecht geht, es wäre wohl meine Gitarre. Ich glaub, sie mag mich auch.

Trotzdem dürfte sie manchmal etwas genervt von mir sein. Das höre ich dann an den Geräuschen, die sie von sich gibt, aber: ‚I take her as she is, and I love her and accept her.‘ Sie ist ein bisschen wie eine Pflanze, der man Liebe geben muss." (Michael Hausenblas, RONDO, 8.6.2022)