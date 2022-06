Viele Jetons

Einkaufswagenchips von Schwab Marken Foto: Lukas Friesenbichler

Dieses System gibt’s leider nur mit 50 bunten Jetons. Wenn man sie alle mithat, sieht man aus, als käme man gerade mit dem Jackpot aus dem Kasino. Die Funktion von dem Ding ist aber kein Glücksspiel: Die Markerln passen perfekt in jeden erdenklichen Münzschlitz am Einkaufwagen und fallen nicht gleich wieder aus der Plastikhalterung heraus. Ein Leicht-gewicht am Schlüsselbund!

50 Einkaufswagenchips von Schwab Marken, 3 Halter, z. B. via Amazon 8,90 Euro

3 von 6 Punkten





Viele Funktionen

Rominox Keytool Snake Foto: Lukas Friesenbichler

Schulbuben lieben es, wenn der Schlüsselbund behangen ist wie ein Weihnachtsbaum. Dieses Multitool dient zumindest auch als vielseitiger Behang. Neben dem Münzersatz ist dieser Schlüssel auch Kapselheber, Schraubendreher und stabiles Edelstahlwerkzeug für die meisten Muttern an einem Fahrrad. Einkaufswagerln lassen sich damit sanft von ihren Ketten befreien.

Rominox Keytool Snake, 18 Funktionen, bei www.rominox.de um 7,95 Euro

5 von 6 Punkten





Viele Suchhunde

Code24 Carbo Coin Foto: Lukas Friesenbichler

Was hilft es, tolle Gadgets am Schlüsselbund zu haben, wenn man ihn dann verliert? Über den Dienst Code24 auf diesem Schlüsselanhänger kann man den Bund (teilweise kostenpflichtig) registrieren und hoffen, dass ihn der ehrliche Finder abgibt. So bekommt man diesen leichten Carbon-Chip, der sich leider auch leicht im Einkaufswagerl verbiegt, hoffentlich bald wieder zurück.

Code24 Carbo Coin mit Schlüsselfundservice bei code24.de um 7,95 Euro

4 von 6 Punkten





Viele Probleme

Schlüsselrohling Foto: Lukas Friesenbichler

Lifehacks auf Youtube sind nicht immer hilfreich. Einen gewöhnlichen Schlüssel vom Bund als Ersatz für die Münze im Einkaufswagerl zu nehmen kann zum Beispiel schiefgehen. Nicht nur muss man den Schlüssel dafür jedes Mal vom Ring lösen, er kann auch je nach Form im Münzschlitz stecken bleiben. Supermarktketten warnen davor, auch der Test verlief nicht reibungslos.

Schlüsselrohlinge kosten ab rund 1 Euro, geschliffene Modelle deutlich mehr

1 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 314.6.2022)