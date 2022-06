Schwuppdiwupp, der Handy-Quickie muss her.

Wenn sich zwei Menschen im zeitgenössischen Film verknallen, egal ob Romcom oder Spionagetriller, dann läuft die Sache verlässlich auf ein Gipfelgespräch zwischen zwei Mobiltelefonen hinaus. Man war zusammen Eis essen. Oder hatte einen Undercover-Einsatz in Beirut. Jetzt liegt Hauptfigur 1 im Bett und kann nicht schlafen. Ein paar Kilometer entfernt geht es Hauptfigur 2 genauso. Was liegt da näher, als gemeinsam in ein Mikro zu stöhnen? Sehnsucht gepaart mit Lust: Schwuppdiwupp, der Handy-Quickie muss her.

Tiefe Gespräche

Bei Greta Gerwig oder Channing Tatum sieht das Kopfkissenseufzen natürlich supersüß oder superheiß aus. Auf jeden Fall maximal: Schlafzimmerwände in Karamelltönen, Bettwäsche aus schimmerndem Satin. Die Beleuchtung ist auf professionelle Bar getrimmt. Ja, so lässt sich der ferngesteuerte Körperkontakt feiern. In so einem Ambiente, von aufmerksamen Set-Designern kuratiert, klingt der schmutzigste Dirty Talk wie ein Tagebucheintrag von Marcel Proust.

Fake News

Zu dumm nur, dass es im echten Leben anders läuft: "Was hast du an?" – Wann immer mir am Telefon diese Frage gestellt wurde, war meine Situation das Gegenteil von Karamell: Ich stand entweder mit Anorak in der Apotheke, war in Jogginghosen beim Kochen oder trug gerade in einem alten Skipullover den Müll hinaus.

Es sind diese unvorhergesehenen Momente, die einen zwingen, sich der Wirklichkeit zu stellen. Oder auch nicht. Ich beschloss irgendwann, die Feste zu feiern, wie sie fallen, und ein bisschen zu improvisieren.

Das kann dann so aussehen: Man legt das Gemüsemesser zur Seite, setzt sich vor den Herd und beginnt am helllichten Nachmittag zu fantasieren: von Stilettos, knisternden Leinenlaken und irgendeinem hauchdünnen Negligé. Und hier noch ein Tipp aus der Küche: Die Face-Time-Taste unter allen Umständen unberührt lassen.

Wenn der Alltag Pause macht

Das Spiel mit der Wirklichkeit hat natürlich Grenzen. Im Kultfilm Uncut Gems (Der schwarze Diamant) etwa liegt Julia Fox zu Hause auf dem Sofa, während sie einen Anruf von Adam Sandler bekommt.

Was sie nicht weiß: Sandler steht im Kleiderschrank und beobachtet Julia Fox durch den Türspalt, während er mit ihr "sexy" telefoniert. Merke: Wenn man sich mit einem spielsüchtigen Voyeur einlässt, ist von Fantasiereisen via Handy eher abzuraten. (Ela Angerer, RONDO, 4.6.2022)