Außerdem Dokus über die die rechtsradikale Szene in Bayern und die schönsten Gärten im royalen England sowie die Komödie "Daddy’s Home – Ein Vater zu viel"

Prinzessin Elisabeth zeigt ihren Verlobungsring in "Universum History: Elisabeth II. – ,Wie ich es sehe‘", 22.35 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / BBC / Royal Collection Trust 2022

19.40 REPORTAGE

Re: Wunderbiene am Nil – Ein deutscher Imker auf Mission Der Berufsimker und Ökoaktivist Günter Friedmann hat eine Mission: Er möchte Ägyptens einheimische Bienenart vor dem Aussterben bewahren. Denn diese droht durch die europäische "Hochleistungsbiene" verdrängt zu werden. Bis 20.15, Arte

20.15 QUEEN-JUBILÄUM

Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten im royalen England Karl Ploberger bereist England anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. und begibt sich auf die Spuren der englischen Gartenkunst und des britischen Adels.

Bis 21.05, ORF 2

20.15 SCHULD UND SÜHNE

Besondere Schwere der Schuld (D 2014, Kaspar Heidelbach)_30 Jahre saß Joseph Komalschek hinter Gittern. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Nachbarin und ihr neugeborenes Kind brutal ermordete. In diesem Thriller glänzt Götz George als entlas sener Sträfling, der noch eine Rechnung zu begleichen hat. Denn es ist alles anders, als es scheint. Bis 21.45, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Daddy’s Home – Ein Vater zu viel (Daddy’s Home, USA 2015, Sean Anders) Zwei Kerle, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Brad (Will Ferrell) gibt sein Bestes, um ein guter Stiefvater für Saras (Linda Cardellini) Kinder zu sein. Zu früh gefreut: Als es gerade richtig gut läuft, taucht der leibliche Vater Dusty (Mark Wahlberg) auf, natürlich in der Hoffnung, seinen Platz zurückerobern zu können. Möge der Kampf um die Rolle des besten Vaters beginnen. Bis 22.05, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Präsident im Wahlkampf – dazu im Studio Heide Schmidt, zweimalige Kandidatin für die Bundespräsidentschaft. / Vorarlberg in der Identitätskrise. / Umbruch in Davos. / Leben an der Armutsgrenze. Bis 22.00, ORF 2

22.00 KUBRICK

Eyes Wide Shut (GB/USA 1999, Stanley Kubrick) Nachdem ihm seine Ehefrau (Nicole Kidman) eine sexuelle Fantasie gesteht, gerät der junge Arzt William (Tom Cruise) in der Neujahrsnacht beim Streifzug durch ein klaustrophobisch-geheimnisvolles New York in ungeahnte Abenteuer. Nach Arthur Schnitzler. Bis 0.40, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Sängerin Stefanie Werger und Rennfahrer Ferdinand Habsburg. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Elisabeth II. – "Wie ich es sehe" Anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums gewährte die Queen der BBC Zugang zu hunderten privaten Heimvideos, die noch nie gezeigt wurden, und kommentiert diese "royalen Schatzstücke". Bis 23.50, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Im Visier: Neonazis planen den Umsturz Reportage über die rechtsradikale Szene in Bayern. Bis 23.40, 3sat