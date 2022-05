Der Verein Austrian Force gehörte zu den großen Siegern des Turniers. Foto: Red Bull

Von 27. bis 29. Mai 2022 gastierte die erste große LAN-Party des Jahres in der Wiener Marx -alle. Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in diversen Games gegeneinander an und freuten sich sichtlich, dass man sich wieder live vor Ort miteinander messen konnte.

10.000 Euro Preisgeld

48 Stunden lang dauerte das Event, bei dem unter anderem die populären Games Rocket League oder League of Legends gespielt wurden. Dank eines interessanten Konzepts konnten auch Casual-Spieler um Preise mitrittern, die großen Turniere wurden dann von bekannten E-Sport-Vereinen bestritten, die ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro mit nach Hause nehmen konnten. Wohl auch aufgrund der Tatsache, dass sich am Ende gar nicht so viele professionelle Teams in der Marx-Halle einfanden, konnte Austria Force eSports gleich drei Titel gewinnen.

Im Finale des League of Legends-Turniers standen sich sogar zwei Austrian-Force-Teams gegenüber. Das Rocket League-Turnier entschied TTW, das Team von willhaben, für sich.

Auch Casual-Spieler konnten um Punkte und Preise rittern. Foto: Red Bull

Die Influencer-Prominenz der Gamingszene, darunter JustBecci, Veni oder Veyla, moderierte souverän durch den Abend, sowohl vor Ort als auch online auf Twitch. Nachgesehen werden kann das Event auf der Onlineplattform.

Aufgrund des positiven Feedbacks ist eine Fortsetzung wahrscheinlich. Gleich das nächste E-Sport-Event in Wien findet bereits am 18. Juni statt. An diesem Tag lädt A1 zu seinem aktuellen Liga-Finale in das Austria Center Vienna. Auf rund 3.000 Quadratmetern soll neben zahlreichen Turnieren auch Rahmenprogramm für Besucher geboten werden. (aam, 30.5.2022)