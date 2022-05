Die iranische Flagge weht vor dem IAEA-Hauptquartier in Wien. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wien – Die Bestände des Irans an angereichertem Uran übersteigen nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den im internationalen Abkommen von 2015 vereinbarten Höchstwert um mehr als das 18-Fache. Laut dem jüngsten IAEA-Bericht, den AFP am Montag einsehen konnte, befanden sich Mitte Mai schätzungsweise 3.809,3 Kilogramm in den Beständen.

In dem Abkommen, das 2018 von den USA einseitig aufgekündigt worden war, hatte sich der Iran zu einer Grenze von 202,8 Kilogramm verpflichtet. (APA, 30.5.2022)