Däne nach Viersatzsieg gegen den Griechen im Viertelfinale – Zwei Hits am Dienstag: Alcaraz vs. Zverev und Nadal vs. Djokovic

In dieser Galerie: 3 Bilder Rune ist eine Runde weiter... Foto: REUTERS/Yves Herman Tsitsipas hingegen überraschend gescheitert. Foto: AP/Christophe Ena Im direkten Vergleich liegt Nadal gegen Djokovic mit 28:30 zurück, doch auf Sand führt er 19:8. Foto: AP/Thibault Camus

Paris – Skandinavische Erfolge in Roland Garros: Der erst 19 Jahre alte Däne Holger Rune hat in Paris für eine echte Überraschung gesorgt und die Titelhoffnungen des Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas beendet. Er trifft nun im Viertelfinale auf den Norweger Casper Ruud, der mit einem Erfolg gegen Hubert Hurkacz den Sprung in die Runde der letzten Acht schaffte.

Rune und Ruud (23) sind die ersten Tennisspieler ihrer Länder in der Turniergeschichte (seit 1925), die so weit bei dem Sandplatz-Klassiker gekommen sind. Rune, der Anfang Mai das ATP-Turnier in München gewonnen hatte, begeisterte das Publikum auf dem Court Philippe Chatrier bei seinem 7:5, 3:6, 6:3, 6:4-Sieg einmal mehr mit seinem frechen Spiel mit vielen Stopps, das Tsitsipas nur phasenweise kontern konnte.

Ruud leistete sich deutlich weniger einfache Fehler als Hurkacz. Der Weltranglistenachte aus Oslo brauchte in Paris 2:31 Stunden, um sich mit 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 gegen den Polen durchzusetzen. Er gewann in diesem Jahr schon in Genf und Buenos Aires Titel.

Bei den Frauen hat die Russin Weronika Kudermetowa das Viertelfinale erreicht. Die 25-Jährige drehte beim 1:6, 6:3, 6:1 die Partie gegen Madison Keys aus den USA und kann schon jetzt ihren größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier vorweisen. In der Runde der letzten Acht trifft Kudermetowa auf ihre gleichaltrige Landsfrau Darja Kassatkina, die den Lauf der Italienerin Camila Giorgi im Achtelfinale mit 6:2, 6:2 beendete und zum zweiten Mal nach 2018 im Viertelfinale der French Open steht.

Super Mardi

Mit Spannung wird der nächste Turniertag erwartet. Es ist nicht irgendein Dienstag, schon gar nicht in Paris. Sondern ein Super Mardi! Seit der Auslosung fiebern die Tennisfans diesem Tag entgegen, man wusste ja, dass es hier und jetzt im Viertelfinale gleich zwei Gigantenduelle spielen könnte. Und es spielt sie auch tatsächlich. Am Nachmittag trifft der Deutsche Alexander Zverev auf den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz, und als Night-Session gibt es den absoluten Hit: Rafael Nadal gegen Novak Djokovic.

Die exakten Spieltermine auf dem Court Philippe Chatrier waren zuletzt das Hauptthema in Roland Garros – in erster Linie mit Blick auf das elektrisierende 59. Duell zwischen Grand-Slam-Rekordchamp Nadal und Titelverteidiger Djokovic.

Welcher TV-Sender bekommt im Ausrichterland das Spiel der Spiele zwischen dem 21-maligen Majorsieger Nadal und dem wild entschlossenen Djokovic? Das öffentlich-rechtliche France TV, das die Partien am Tag zeigt, oder der Streamingdienst Amazon Prime, der die Rechte für die Night Sessions hält? Nadal bevorzugte eine frühere Spielzeit, weil ihm die Bedingungen bei wärmeren Temperaturen mehr liegen. Doch er wurde nicht erhört und muss am späten Abend ran.

Nadals Wohnzimmer

Es könnte zwischen den beiden 35-jährigen Granden wieder einmal ein Kampf auf Biegen und Brechen werden. "Ich werde ganz sicher bis zum Ende alles geben", sagte Nadal vor dem nächsten Teil der Dauerrivalität, die zu den größten in der Tennisgeschichte zählt. Insgesamt führt Djokovic zwar mit 30:28 Siegen. Aber Nadal hat Djokovic 19 Mal auf Sand in die Schranken gewiesen, bei acht Niederlagen.

Der Chatrier ist das "Wohnzimmer" des langjährigen Sandplatz-Königs, der Djokovics Abwesenheit bei den Australian Open nach dessen Ausweisung für sich genutzt und mit dem Triumph in der ewigen Major-Rangliste Djokovic und Roger Federer (jeweils 20 Titel) hinter sich gelassen hatte. Djokovic will verhindern, dass Nadal zum 14. Mal den Coupe des Mousquetaires in die Finger bekommt und seinen Vorsprung noch ausbaut.

Zverevs Motivation

Aber auch Zverev oder Alcaraz könnten da gut und gerne noch mitreden. Einer von ihnen wird den Gewinner des Gigantenduells im Halbfinale herausfordern. Für Zverev scheint es an der Zeit, sein Schicksal in die Hand zu nehmen – just im Duell mit dem neuen Liebling der Massen. Alcaraz (19) greift den Status des Olympiasiegers spürbar an. "Carlos ist einer der besten Spieler der Welt, aber ich bin bereit", sagt Zverev. "Die Motivation bei einem Grand-Slam-Turnier ist für mich immer riesig. Ich bin 25 Jahre alt und denke schon, dass ich in einer Zeit bin, in der ich weit kommen und vielleicht auch mal eins gewinnen sollte." (sid, red, 30.5.2022)