Soeben wurde ein bisher unveröffentlichter Teil der Parteitagsrede des SPÖ-Bezirksvorstehers von Wien-Donaustadt, Ernst Nevrivy, bekannt:

Radweg an der Linken Wienzeile. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Ans wollt’ I eich no sagn: wir werden den Wiener Weg entschlossen weitergehen, wie unser Herr Bürgermeister so schön sagt. Und des is ka Weg, sondern a Vierspurige! Verkehr ist Leben, merkt’s eich des amol, es Fahrrad-Fetzenschädln, es Softies, es Auto-Allergiker, es Nachhaltigkeits-Wappler!

Der Wiener Weg is leider auch ein Radweg, des hamma von die grünen Heisln ... Aber solang wir Flächenbezirkskaiser wos zum reden ham, könnt’s eich des "Radwegnetz" selber stricken!

Und wann es da unbedingt mit "Aktionen" weida provozirn wollt’s, do wern unsere Einsatzkräfte andere Saitn aufziagn! Do kummt’s min Schädl untern Polizeibus wie seinerzeit bei der Urania! Oder in die Betonmischmaschin’, dass nur mehr die Birkenstocks außaschaun! Do kennt’s eich dann beim Jeannée in der Krone beschwern, der waß eh nimmer, wos er schreiben soll, seit sein Kurz-Herzibubi in Verlur gangen is ...

I hea do grad, die Kollegin Ulli Sima sagt, es ist nie eine gute Strategie, den politischen Gegner zu beleidigen. Do kaun I nur sagn, die kann meinetwegen eich Klimatussis auf a veganes Burenhäutl am Naschmarkt einladen, aber die soll si net in Männersachen einmischen! Wir fahren weida am Wiener Weg – und zwar über eich drüber! (Hans Rauscher, 30.5.2022)