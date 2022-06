In dieser Galerie: 3 Bilder Die Suche nach dem perfekten Platz zum Kicken kann langwierig sein. Vor allem dann, wenn man keinem Verein angehört. Foto: Standard/Hirner Ob im weitläufigen Areal des Sportcenters Donaucity ... Foto: Standard/Hirner Oder beim Engelmann in Hernals: hier rollt der Ball. Foto: Standard/Hirner

"Viari, gemma, schiaß! Naaa, des gibt’s jo ned." Werden Worte wie diese mit Inbrunst über den Rasen geschrien, dann ist klar, wo man sich befindet: am Fußballplatz. Nach einem kurzen Moment der Stille wird die nächste Szene von einem Spieler kommentiert: "Steck durch. Uuuh, nuamoi! Hinten, rechts kummt er. Maah, der war schee, geil." Die Hobbykicker beim Engelmann sind mit Leidenschaft bei der Sache, es geht schließlich um den mit Abstand beliebtesten Teamsport. Der Einsatz stimmt, der Spaßfaktor passt, Athletik und Technik sind freilich ausbaufähig. Sei’s drum; Hauptsache, der Ball rollt, hüpft und fliegt.

An diesem lauen Maiabend sind alle vier mit Kunstrasen ausgestatteten Soccerplätze der Anlage am Dach eines Supermarkts in Hernals besetzt. Die Atmosphäre ist im Großen und Ganzen entspannt, wild herumschreiende Alphatiere und wadlbeißende Ehrgeizler sind klar in der Minderheit. Noch geringer ist der Frauenanteil, er liegt an diesem Abend bei genau null Prozent. Im Winter, wenn hier oben dem Eislauf gefrönt wird, ist es umgekehrt. Da bleiben die Männer eher aus, sofern nicht gerade ein Viertel des Feldes für eine Eishockeypartie abgezwackt wurde.

Grenzenloses Vergnügen

Nun aber ist endlich Sommer. Die Schuhe sind schnell geschnürt und bei Bedarf die Schienbeindeckel unter den Stutzen montiert. Die Suche nach einem den Bedürfnissen entsprechenden Platz kann aber herausfordernd sein, wenn man einfach nur zum Spaß mit Freunden kicken und nicht einem Verein beitreten oder selbigen gründen will.

Grundsätzlich gibt es zig Möglichkeiten auf den zahlreichen Wiesen der Stadt dem Ball hinterherzujagen und ihn zu treten, sofern etwaig auftretende Bodenunebenheiten in Kauf genommen werden und Tore wie auch Begrenzungslinien keine Bedingung sind. Mit etwas Improvisierungskunst können etwa zwei nebeneinander aufgestellte Rucksäcke als Tor dienen. Und mal ehrlich: nicht jedes Spielfeld braucht Grenzen. So lässt sich auf der Donauinsel etwa zwischen Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke, im Donaupark, auf den Grünflächen im Prater (etwa Jesuiten- oder Spenadlwiese), ja selbst im Augarten und in vielen anderen Parkanlagen der Stadt mehr oder weniger gepflegter Fußball spielen.

Hochwertigere Spielflächen

Etwas schwieriger wird es, wenn man qualitativ hochwertige Spielflächen mit Toren und Begrenzungen bevorzugt. Begibt man sich auf die Suche nach echten Fußballplätzen oder geeigneten Hallen, stellt man fest, dass viele ausschließlich von Klubs bespielt werden. Will man nicht Mitglied bei einem der 258 städtischen Fußballvereine werden, die 270 Kampfmannschaften, 120 Reserveteams, 705 Nachwuchsmannschaften aber nur 32 Frauen- bzw. Mädchenteams stellen, so kann man sich durchaus überlegen, mit Freunden einen Verein zu gründen. Denn das erleichtert auch das Einmieten in einem der Turnsäle der 380 Wiener Pflichtschulen. Zumal die Bildungseinrichtungen – autonom entscheidend – teilweise ebenfalls nur Vereine aufnehmen.

Keine diesbezügliche Zugangsbeschränkung gibt es bei privaten Anbietern wie etwa Andi kickt in der Seestadt, beim Engelmann in Hernals, dem Soccerdome in Favoriten oder auch den Sport & Fun-Hallen der Stadt mit den Standorten in Donaustadt, Favoriten, Leopoldstadt und Ottakring. Jene in der Leopoldstadt dient allerdings aktuell als Erstaufnahmezentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Die Sport-Union bietet neben dem USZ Hetzendorf und dem USZ Mauer auch eine Halle in Hietzing an. Im USZ Prater lässt sich zwar grundsätzlich auch Fußball spielen, allerdings ist diese Anlage vor allem für Trendsport vorgesehen. Eine Mitgliedschaft oder Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig, würde allerdings Kosten sparen helfen.

Die ASKÖ-Sportanlangen (mit Ausnahme des Soccerdomes in der Brigittenau) sowie die 13 Jugendsportanlagen des MA 51 werden jedoch wieder ausschließlich an Vereine vergeben. Letztgenannte können nach 17 Uhr aber durchaus auch von Altherrengruppen bespielt werden, sofern sie eben als Verein anfragen. Am Universitätsportzentrum Schmelz im 15. Bezirk wird bis Herbst renoviert, danach kann man auch dort wieder vereinzelt Plätze buchen.

Keine Reservierungen

Ohne Reservierung frei zugänglich sind die Fußballplätze der MA 51 am Orasteig in Floridsdorf und in der Attemsgasse (Donaustadt). Last but not least wären noch die Ballsportkäfige zu erwähnen, die allerdings nicht gerade attraktiv und zudem meist stark frequentiert sind. Bekommt man die Erlaubnis mitzuspielen, dann ließe sich quasi spielerisch ein aktiver Beitrag zur Integration leisten, zumal die Käfige gern von Migranten genutzt werden.

Beim Engelmann wird es auf Platz vier zwischendurch emotionaler. "Achtung, drauf, drauf, drauf. Geh‘ scheißn!" Und schon zappelt das Spielgerät unter kräftigem Applaus des erfolgreichen Teams im Netz. Sekunden später wird der Gegenzug eingeleitet und kurz darauf mit einem Treffer abgeschlossen: "Pass auf, ganz ruhig. Jawoi, stoark, a Wahnsinn!" Diesmal klatschen die Akteure beider Teams. Man genießt den Moment in der schweißtreibenden Angelegenheit. (Thomas Hirner, 3.6.2022)

Überblick – Wo man Plätze für Hobbyfußball findet:

Andi kickt

22., Wangari-Maathai-Platz 3, Ebene 9

5 Soccerplätze

60 Minuten ab 48 Euro

Link andikickt.at

Engelmann

17., Syringgasse 6–14

4 Soccerplätze

60 Minuten ab 40 Euro

Link engelmann.co.at

Marswiese

17., Neuwaldegger Str. 57a

2 Kunstrasenfelder, 1 Parketthalle

60 Minuten ab 40 Euro

Link marswiese.at

Sportcenter Donaucity

22., Arbeiterstrandbadstraße 128

16 Kunstrasenplätze, 5 Rasenplätze, 1 Kunstrasenhalle, 1 Parketthalle

90 Minuten ab 75 Euro

Link sportcenterdonaucity.at

Soccerdome (ganzjährig)

10., Gutheil-Schoder-Gasse 9

4 Kunstrasenplätze

60 Minuten ab 40 Euro 90 Minuten ab 60 Euro

Link soccerdome.at

Soccerdome (Oktober bis März)

20., Hopsagasse 5

4 Kunstrasenplätze

60 Minuten ab 45 Euro 90 Minuten ab 67 Euro

Link soccerdome.at

Sport & Fun Halle Leopoldstadt

2., Engerthstraße 267–269

Kunstrasenplatz

60 Minuten ab 25 Euro

Sport & Fun Halle Donaustadt

22., Erzherzog-Karl-Straße 108

Kunstrasenplatz

60 Minuten ab 25 Euro

Sport & Fun Halle Favoriten

10., Windtenstraße 2

Kunstrasenplatz

60 Minuten ab 25 Euro

Sport & Fun Halle Ottakring

16., Sandleitengasse 39

Kunstrasenplatz

60 Minuten ab 25 Euro

Link wien.gv.at/freizeit/sportamt/sportstaetten

Sportunion USZ Hetzendorf

12., Hervicusgasse 13–15

2 Kunstrasenfelder

60 Minuten ab 44 Euro

Sportunion USZ Mauer

23., Erhardgasse 2

1 Natur- und 2 Kunstrasenfelder

60 Minuten ab 44 Euro

Sportunion USZ Hietzing

13., Altgasse 6 2 Hallen

60 Minuten ab 68 Euro

Link sportunion.at/wien/unionsportzentren/

Hallen von Pflichtschulen

60 Minuten ab ca. 40 Euro

(teilweise nur für Vereine)