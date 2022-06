Seit wann rauchen Sie nicht mehr? Foto: imago images/imagebroker

Es gibt viele Gelegenheiten und Gründe am Tag, sich eine kleine Zigarettenpause zu gönnen: während der Arbeit, weil es stressig ist, während des nachmittäglichen Kaffees, weil es einfach gut dazupasst, bei Treffen mit anderen, weil auch diese rauchen, oder in ganz vielen Momenten zwischendurch, weil es Genuss oder Ruhe verschafft oder einfach nur weil es Routine ist. Wer sich also dazu entschließt, mit dem Rauchen aufzuhören, entschließt sich auch dazu, viele kleine Lücken im Tagesablauf in Kauf zu nehmen – zumindest am Anfang sind diese für einige extrem spürbar, und es fällt schwer, sich an den rauchfreien Alltag zu gewöhnen. Für "Kellro77" ist die wichtigste Voraussetzung: Man muss es wirklich wollen:

Denn: So viele persönliche Gründe für das Rauchen sprechen, so gute gibt es, dem Zigarettenkonsum ein Ende zu setzen. Rauchen ist nicht nur eine kostspielige Routine – ein Packerl Zigaretten kostet mittlerweile mehr als fünf Euro –, sondern auch gesundheitsschädigend. Und die gesundheitlichen Probleme, die durchs Rauchen ausgelöst werden können, sind oft schwerwiegend und reichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Zahnprobleme und Atemwegs- bis hin zu Krebserkrankungen. Für manche ist es auch das persönliche Umfeld, das einen dazu bewegt, mit dem Rauchen aufzuhören, oder der zunehmende Nichtraucherschutz, der die Glimmstängel bereits aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verbannt hat. Es gibt jedenfalls einige Gründe, warum man sich dazu entschließt, das Rauchen bleiben zu lassen.

Wie war das bei Ihnen?

Was war ausschlaggebend dafür, nicht mehr zu rauchen? Wie ist Ihnen der Umstieg aufs rauchfreie Leben gelungen? Sind Sie rückfällig geworden? Welche Tipps können Sie anderen mit auf den Weg geben, die es versuchen wollen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.6.2022)