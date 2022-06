Fabios: Wiedereröffnung nach Umbau

Das Edelrestaurant hat endlich wieder offen: Nach wochenlanger Umbauphase hat das italienische Lokal Fabios am Montag wieder Gäste empfangen. Restaurant, Terrasse und Lounge wurden ebenso neu gemacht wie die erst 2019 renovierte Bar. Das italienische Menü hat man aber beibehalten: Oktopus, Ceviche und Pasta gibt es weiterhin.

Startschuss der Veganmania

Das größte Streetfood-Festival Österreichs ist ein veganes. Hätten Sie es gewusst? Jedenfalls findet die Veganmania, die es bereits seit 20 Jahren gibt, vom 3. bis 6. Juni im Museumsquartier in Wien statt. Vom Leberkäse über Kärntner Nudeln bis hin zu ungarischen Mehlspeisen gibt es alles in veganer Version vor Ort zum Probieren. Nachhaltige Kosmetik und Kleidung kann man dort außerdem erstehen. Weitere Termine: Graz (24. bis 25. Juni), Vöcklabruck (9. bis 10. Juli) und auf der Donauinsel (26. bis 28. August).

Grelle Forelle im Tageslicht



Weil es während Corona in der Nachtgastronomie, sagen wir mal so, eher schwierig war, dachte sich Schadi Tayyah, Chef des Wiener Clubs Grelle Forelle, warum die Uhr nicht ein paar Stunden vordrehen, damit die Leute nach der Arbeit gleich was trinken können? Mit Sputnik hat er nun in der Börsegasse 13 im 1. Bezirk eine Bar ganz in Rosa und Olivgrün aufgemacht. Geöffnet jeden Tag von 16 Uhr bis ... man vermutlich gleich in den Club wechseln kann.



Sarai: Neues Hotelrestaurant



Fusionküche aus japanischen, koreanischen und italienischen Speisen wird im neu eröffneten Lokal Sarai aufgetischt. Platz gefunden hat man im Hotel Radisson RED im 2. Bezirk am Donaukanal. Auf der Speisekarte stehen Short Ribs mit Hoisin-Sauce, asiatisch gewürzter BBQ-Karfiol und Trüffelpizza. Frühstücken kann man dort auch.



Noch größer: Die Bar Campari

Die Bar Campari in der Wiener Innenstadt ist gewachsen: Im ersten Stock hat man sich ganz dem italienischen Dolce Vita verschrieben und serviert Antipasti und Cocktails mit noch mehr Sitzmöglichkeiten. Sala Davide heißt der neue Ort für Umtrunk und abendlichen Ausklang. Cheers!



In Tulln gibt's was Neues



Am Mittwoch eröffnet in Tulln das Süddeck gleich an der Donaulände. Verschrieben hat man sich ganz der mediterranen Küche, Chefkoch Lukas Zach will italienische Antipasti und Klassiker aus Israel servieren. Für die Gestaltung des neuen Lokals zeichnen Studierende der New Design University St. Pölten und der Architekt Christian Schagerl verantwortlich.

Biofisch-Heuriger macht in Hetzendorf auf



Gleich bei der S-Bahn-Station Hetzendorf in Meidling sperrt Marc Mößmer von Biofisch am 2. Juni wieder seinen Heurigen auf. Zuvor fand das saisonale Pop-up unter anderem in der Lobau Platz. Serviert wird neben dem "besten Steckerlfisch der Stadt" auch Saiblings-Ceviche und Fish 'n' Chips, dazu gibt's Grünen Veltliner. Bis Ende September wird der Fischheurige offen haben.

Wiener Sake-Brauerei gewinnt Auszeichnung

Bronze bei der International Wine Challenge hat der Wiener Sake-Produzent Sake.Wien verliehen bekommen. Seit 2021 wird aus Wiener Hochquellwasser und italienischem Reis der japanische Reiswein in der Hauptstadt hergestellt.



Neues – gedrucktes – Kulinarikmagazin auf dem Markt



Sie gibt schon den Gault-Millau Österreich heraus, nun launcht Martina Hohenlohe ihr eigenes Kulinarikmagazin. "Martina – Mein Kochsalon" ist zuerst als Onlineformat gestartet und erscheint ab Juni als Printausgabe. Es gibt Rezepte, Tipps zu kulinarischen Reisen und Gastkolumnen von Gastro- und normalen Promis. In der ersten Ausgabe liegen die Schwerpunkte auf selbstgemachtem Eis und exotischen Genüssen made in Austria. In diesem Jahr soll das Magazin noch dreimal erscheinen, für 2023 sind vier Printhefte geplant. (rec, 2.6.2022)



