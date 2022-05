Ein angeblicher Prototyp des Pixel 7 ist auf Ebay aufgetaucht. Foto: Ebay

Als Mitte Mai Google im Rahmen der I/O-Konferenz einen ersten Blick auf das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro gewährte, führte dies zu einigen verblüfften Reaktionen: Warum zeigt ein Unternehmen sein nächstes Top-Smartphone bereits ein halbes Jahr vor dem erwarteten Marktstart? Nun scheint sich ein Erklärungsansatz zu bewahrheiten, und der heißt: um den Leaks zuvorzukommen.



Details

Wie ein aufmerksamer Reddit-User entdeckt hat, ist am Montag ein angeblicher Prototyp des Pixel 7 auf Ebay aufgetaucht. Garniert wurde das Listing mit zahlreichen Fotos, die die Authentizität des Geräts belegen sollen. So ist ein von vorne dem Pixel 6 sehr ähnliches Smartphone zu sehen, das auf der Rückseite exakt jenes Design aufweist, das auch auf den offiziellen Pixel-7-Produktbildern von Google zu sehen ist.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration fällt dabei vor allem der Aluminiumrahmen über dem Kameramodul auf, der offenbar zusätzlichen Schutz und Stabilität bieten soll. Ebenfalls deutlich zu sehen ist jenes Logo, das Google bekanntermaßen für seine Hardwareprototypen verwendet. Ein Screenshot verrät ein paar weitere Details, etwa dass das betreffende Modell 128 GB Speicherplatz hat oder dass die Modellnummer als GVU6C geführt wird.

Verräterische Spiegelung

Was die Chance auf die Echtheit des Angebots steigert: In einem der Fotos ist in einer Reflexion zu sehen, mit welchem Smartphone die Aufnahmen des Geräts getätigt wurde. Und das dort zu erkennende Modell sieht sehr stark nach dem Pixel 7 Pro mit ähnlichem Design, aber einer dritten Rückkamera aus.

Die Ähnlichkeit der Vorderseite passt ebenfalls zu aktuellen Berichten: Wie zuletzt zu hören war, will Google einige der Eckdaten im Vergleich zum Pixel 6 gleich lassen oder nur minimal anpassen. Es wird also nicht nur wieder dieselbe Hauptkamera zum Einsatz kommen, angeblich sollen sogar die verwendeten Displays gleich bleiben. Allerdings soll mit Tensor 2 eine neue SoC-Generation zum Einsatz kommen.

Die offiziellen Produktbilder für Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Grafik: Google

Ablauf

Gegenüber "The Verge" betont der Verkäufer, dass er den Prototyp von einem Großhändler bekommen habe, ohne zu wissen, was er da eigentlich erhält. Erst nach einiger Recherche habe er dann herausgefunden, worum es sich bei dem Smartphone eigentlich handelt.

Was mit dem Gerät jetzt passiert, bleibt fürs Erste aber unklar. Die Ebay-Auktion wurde nämlich mittlerweile offiziell beendet – mit dem Hinweis, dass im Listing ein Fehler gewesen sei. Der Verkäufer hat den Prototyp also entweder abseits der Handelsplattform verkauft, oder aber Googles Rechtsabteilung hat sich gemeldet und den Anbieter davon "überzeugt", von seinem Tun Abstand zu nehmen.

Lange Geschichte an Leaks

Selbst in der an – echten und platzierten – Leaks nicht gerade armen Smartphone-Branche ist Google ein besonders oft von solchen Vorfällen betroffenes Unternehmen. So tauchte erst vor wenigen Wochen ein Prototyp der Pixel Watch auf, die angeblich in einer Bar vergessen wurde – und ebenfalls erst im Herbst in den Verkauf gehen soll. Bei manchen früheren Smartphones des Unternehmens gab es gar bereits Wochen vor dem Launch inoffizielle Tests von Bloggern, die sich angeblich auf dem Transportweg gestohlene Geräte gekauft hatten. (apo, 31.5.2022)