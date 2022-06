Im Juni haben es nun die allermeisten Gewächse geschafft, zu erblühen, zu wachsen und die Natur in ein saftiges Grün zu verwandeln. Wiesen, Wälder und Gärten haben Hochsaison – bevor die richtig heißen Sommertage zu Dürre führen können, zeigen sie sich von ihrer schönsten Seite. Doch was wäre das saftige Grün ohne die zahlreichen Farbtupfer?

Welche sind Ihre liebsten Blumen? Foto: Aiselin82 Getty Images/iStockphoto

Für viele gibt es nichts Schöneres als die kleinen Wiesenblumen in all ihren Farben – von Margeriten und Flockenblumen über Klee und Wiesensalbei bis hin zu Schafgarbe, Mohnblumen oder Wiesenbocksbart. Aber auch selbst eingesetzte, oft auch größere Blumen und Sträucher zieren den Garten. Aktuell zeigen sich Pfingstrosen in ihrer vollen Pracht. Auch Lavendel, Rhododendron, Dahlien, Hibiskus oder Flieder verleihen den Beeten über die Frühlings- und Sommermonate ein farbenfrohes Aussehen, ebenso wie Hortensien in all ihren unterschiedlichen Farben:

Während es manche lieber trocken mögen und generell wenig Pflege brauchen, sind andere Blumen und Sträucher anspruchsvoller. Auch der Ort sollte gut gewählt sein – nicht alle Gewächse mögen die pralle Sonne, sondern bevorzugen eher kühlere Ecken des Gartens. Wer also über die kommenden Monate hinweg ein farbenfrohes Naturerlebnis vor seinen Augen erleben möchte, sollte sich vorab genau erkundigen, welche Blumen und Sträucher für den eigenen Garten geeignet sind.

Welche Gewächse machen Ihren Garten bunt?

Was wächst schon seit Jahren, was haben Sie vielleicht erst heuer angesetzt? Welche Blumen mögen Sie besonders? Welche gedeihen gut, welche eher weniger? Welche Pflegetipps haben Sie an die Community? Berichten Sie im Forum! (mawa, 3.6.2022)