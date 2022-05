Hobbyathletinnen und Hobbyathleten also, die gern und durchaus auch intensiv laufen, die aber meist dennoch noch nie ein Wort von oder über Lauftechnik gehört haben. Wo auch? Menschen, die nicht wissen, was das Lauf-Abc ist. Was "Fahrtenspiel" bedeutet.

Wofür derlei gut sein könnte. Wieso es also sinnvoll ist, Distanzen, Intensitäten, Untergründe oder Tempi zu variieren. Wieso Yoga, Pilates, Core-Training, Dehnen und Co fürs Laufen so wichtig sind. Oder wieso man Laufschuhe nicht nach Farbe kauft. Ja, gerade wenn man nur ein- oder zweimal pro Woche eine Dreiviertelstunde "joggen" geht.