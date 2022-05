Es geht um Auszahlungen an privat untergebrachte Hilfs- und Schutzbedürftige. Viele Systeme sind weiterhin offline

Hacker bei der Arbeit. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

Der Hackerangriff auf das IT-System der Kärntner Landesverwaltung vergangene Woche führt weiterhin zu Problemen. Die für diese Woche vorgesehenen Auszahlungstermine für die "Grundversorgungsleistungen für privat untergebrachte Hilfs- und Schutzbedürftige in Kärnten" müssen vorerst abgesagt werden, teilte der Landespressedienst am Dienstag in einer Aussendung mit.

Ablauf

Nach dem Hackerangriff würden einige Anwendungen, die für die Auszahlung nötig wären, noch nicht funktionieren. Die Auszahlungstermine wären für Mittwoch in Klagenfurt und für Donnerstag in den Bezirken vorgesehen gewesen. Die Termine sollen nachgeholt werden, sobald das System wieder in Betrieb geht. (APA, 31.5.2022)