Chinesin nach Drei-Satz-Niederlage gegen Swiatek in Roland Garros: "Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe"

Zheng Qinwen hat Beschwerden. Foto: IMAGO/NurPhoto

Paris – Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den French Open hat die chinesische Tennisspielerin Zheng Qinwen ein wichtiges, in der Sportwelt aber bisher wenig wahrgenommenes Thema angesprochen. Sie habe wegen Menstruationsbeschwerden nicht ihre beste Leistung zeigen können, sagte die 19-Jährige nach ihrer Drei-Satz-Niederlage gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

Roland Garros

"Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe", sagte Zheng Qinwen. "Ich hatte solche Bauchschmerzen, dass ich nicht einmal ein 'Come on' schreien konnte", sagte Zheng Qinwen. "Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen." (APA; 31.5.2022)