Nicholas Ofczarek als Julian H. in "Die Ibiza-Affäre". Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film

Hillesheim – Der "Roland"-Filmpreis wird dieses Jahr beim Krimifestival "Tatort Eifel" zweimal vergeben. Er geht an den österreichischen Schauspieler Nicholas Ofczarek (51) und an den ARD-Mehrteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes", wie die Festivalleitung am Dienstag mitteilte. Der nach dem Hamburger Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) benannte Ehrenpreis wird am 24. September in Daun bei der Gala von "Tatort Eifel" verliehen.

Ofczarek erhalte den Preis "für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen in mehreren Krimiformaten", darunter "Der Pass" (Sky), "Die Ibiza Affäre" (Sky) und "Das Geheimnis des Totenwaldes", teilte die Jury mit. "Das Geheimnis des Totenwaldes" werde als "Ausnahmeprojekt im Genre Krimi" ausgezeichnet. Bisherige Preisträger des "Roland" sind unter anderem die Schauspieler Götz George, Matthias Brandt und Senta Berger sowie die Krimiserie "Mord mit Aussicht" und der "Polizeiruf 110" aus Rostock.

Das Krimifestival geht vom 16. bis 24. September über die Bühne. Fans mussten wegen der Corona-Pandemie ein Jahr länger auf die Neuauflage der Reihe warten, die normalerweise alle zwei Jahre stattfindet. "Das Warten hat sich gelohnt", sagte Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann. Rund 20 Veranstaltungen von Krimilesungen über interaktive Krimishows bis zu Filmpremieren stünden auf dem Programm. (APA, dpa, 31.5.2022)