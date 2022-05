Die Vorteile aktueller Smartphones sind auf den ersten Blick erkennbar. Die Fülle an Möglichkeiten, die sich durch all die unterschiedlichen Apps eröffnet, ist schier unüberschaubar. Deutlich weniger offensichtlich ist aber die Kehrseite: Solche Geräte sammeln auch eine Fülle an Daten über ihre Nutzer.

Eine Alternative

Das muss nicht so sein, hat sich vor einiger Zeit Gaël Duval gedacht und im Jahr 2018 die E Foundation gegründet. Dies mit dem Ziel, eine einfach zu nutzende, aber vollständig Google-freie Android-Variante zu schaffen – noch dazu mit einem expliziten Fokus auf den Schutz der Privatsphäre. Unter dem Namen /e/OS kann diese zwar bereits seit geraumer Zeit ausprobiert werden, nun gibt es aber nicht nur die Version 1.0 der Software und einen neuen Anlaufpunkt unter der Marke Murena, es gibt zusätzlich noch eine Überraschung.

Murena One

Unter dem Namen Murena One soll schon bald das erste eigene Smartphone des Projekts vorgestellt werden. Mit /e/OS 1.0 ausgestattet, soll das Gerät noch im Juni in der gesamten EU, aber auch in Großbritannien, der Schweiz oder den USA und Kanada erhältlich sein.

Ein eigenes Smartphone für /e/OS. Foto: Murena

Zum Preis von 349,90 Euro bekommt man dabei unter anderem ein 6,5 Zoll großes Display (1080 x 2242 Pixel), das durch einen Punchhole-Ausschnitt links oben durchbrochen wird. In Hinblick auf den SoC spricht der Hersteller lediglich von einem Achtkerner, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Leistungsmäßig ist insofern eher ein Chip der (unteren) Mittelklasse zu erwarten.

Details

Auf der Rückseite gibt es drei Kameras, eine Hauptkamera mit 48 Megapixel sowie eine Ultraweitwinkel mit 8 Megapixel, Die Frontkamera ist mit 25 Megapixel angegeben, der Akku umfasst 4.500 mAh. Dual-SIM-Support ist ebenfalls mit dabei, der lokale Speicherplatz liegt bei 128 GByte.

Das Murena One von vorne und hinten. Foto: Murena

Software

In Hinblick auf die App-Ausstattung soll es alles geben, was man von einem Smartphone erwartet – nur eben ohne Tracking. So sind etwa ein eigener Browser, eine Kamera-App sowie Messaging-, Galerie- oder auch Navigation-Apps enthalten. In den kommenden Monaten soll gar ein eigener digitaler Assistent namens "Elivia" folgen.

Weitere Software kann über ein eigenes Installationstool namens App Lounge aus Drittquellen bezogen werden. Dieses informiert dabei darüber, ob ein bestimmtes Programm Tracker enthält – und, wenn ja, welche.

Basis

Wer es technisch etwas genauer wissen will: Genau genommen ist e/OS/ ein Ableger des Community-Android LineageOS – aktuell auf Basis des nicht mehr ganz neuen Android 10. Es ist mit MicroG ausgestattet, was garantieren sollen, dass auch die – zahlreichen – Android-Apps, die die Google Play Services verlangen, problemlos funktionieren.

Ein Herzstück der Softwareausstattung sind die erweiterten Privatsphäreneinstellungen des Systems. Diese sollen über Tracker in Apps informieren und es erlauben, diese zu blockieren. Auch Funktionen zur Verschleierung der IP- sowie der E-Mail-Adresse werden geboten. Generell verspricht der Hersteller, dass keinerlei Daten vom System mitgeloggt werden – also weder App-Logs noch andere Nutzungsdaten oder gar der Standort.

Murena Cloud

Passend dazu bietet der Hersteller eine eigene Cloud-Lösung für Backup und Sync an. Murena Cloud nennt sich diese, und sie soll ein ähnliches Komfortniveau wie die Angebote von Apple und Google bieten, setzt aber ganz auf freie Software – konkret Nextcloud und Onlyoffice. Der Hersteller verspricht dabei, dass auch hier keinerlei Daten gesammelt werden – und generell keine Werbung verwendet wird.

Murena Cloud. Foto: Murena

Hintergrund

Apropos freie Software: Wem der Name Gaël Duval irgendwie bekannt vorkommt: Dieser hat sich in früheren Jahren mit der Gründung von Mandrake Linux einen Namen gemacht, das eine Zeitlang als Desktop-Linux äußerst beliebt war.

Neben Murena One gibt es /e/OS auch noch für einige andere Smartphones. So verkauft man über die eigene Webseite etwa auch Varianten des Fairphone 4 oder des Galaxy S9 mit /e/OS vorinstalliert. (Andreas Proschofsky, 31.5.2022)