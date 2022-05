Der Meister geht über den Ladentisch. Foto: EPA/CAMPANINI

Mailand – Der italienische Fußballmeister AC Milan ist an die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners verkauft worden. Nach Medienberichten vom Dienstag wurden die Kaufunterlagen schon in den vergangenen Tagen von RedBird und Elliott Management – ebenfalls ein US-Investor und seit 2018 Besitzer des Vereins – unterzeichnet. Die Rede war von einem Kaufpreis über rund 1,3 Milliarden Euro.

Elliott soll in den vier Jahren rund 740 Millionen Euro in Milan investiert haben und mit einer Minderheitsbeteiligung weiter bei den Rossoneri bleiben. Eine offizielle Bestätigung des Vereins oder der beiden Investoren stand zunächst noch aus. Endgültig abgewickelt dürfte der Verkauf bis zum Herbst werden, wie es hieß. Milan hatte jüngst nach elf Jahren wieder den Meistertitel in der Serie A gewonnen.

In den vergangenen Monaten hatte die Elliott Management Corporation des Hedgefonds-Managers Paul Elliott Singer auch mit der Finanzfirma Investcorp aus Bahrain über einen Kauf verhandelt – ein Deal kam dann aber nicht zustande. RedBird des früheren Goldman-Sachs-Bankers Gerry Cardinale ist schon im Sport aktiv, unter anderem als Investor in die Fenway Sports Group, die Liverpool oder der Boston Red Sox aus der Major League Baseball besitzt. (APA, 31.5.2022)