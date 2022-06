Radiotipps für Mittwoch

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Der reine Wein der Ökonomie Was gegen die Krise (nicht) wirkt. Mit Wirtschaftswissenschafter Klaus Neusser. Bis 13.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Das Ende vom Ende der Geschichte 30 Jahre nach Francis Fukuyamas Vision. Bis 21.55, Ö1

0.00 GAME-PODCAST

Extraleben: Krieg und Spiele Call of Duty, Total War oder Battlefield zählen zu den erfolgreichsten Games der Gegenwart. Sind solche Kriegsspiele in Zeiten wie diesen angebracht? Robert Glashüttner, Rainer Sigl und Michaela Pichler hinterfragen das. Bis 1.00, FM4 (Doris Priesching, 1.6.2022)