Krems – Ein Hausmeister einer Mittelschule im Bezirk Krems in Niederösterreich soll obszöne Nachrichten an Jugendliche verschickt haben. Der Mann wurde dienstfrei gestellt, bestätigte die Bildungsdirektion Niederösterreich am Dienstag einen "NÖN"-Onlinebericht. "Darüber hinaus wurden umgehend die Schulaufsicht und die Schulpsychologie eingebunden. Die Vorwürfe werden nun punktuell aufgearbeitet und geprüft", hieß es. Gegen den Schulwart laufen laut "NÖN" polizeiliche Vorermittlungen.

Der Mann soll dem Bericht zufolge unter anderem über Snapchat mit Minderjährigen in Kontakt gestanden sein, Eltern wandten sich an die Leitung der Einrichtung. "Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Schulwart wurde die Gemeinde aufgefordert, dass dieser das Schulhaus nicht mehr betreten darf und dienstfrei gestellt wird – dies wurde auch umgehend von der Gemeinde veranlasst", teilte die Bildungsdirektion mit. (APA, 31.5.2022)