Bevölkerungsexperte Wolfgang Lutz. Foto: AP / Darko Vojinovic

Bereits jetzt ist der österreichische Demograf Wolfgang Lutz beim Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien als Senior Advisor beratend tätig. Ab 1. August wird er interimistisch zum stellvertretenden Generaldirektor für Wissenschaft – und löst damit die Nachhaltigkeitsforscherin Leena Srivastava ab.

Bisher war Lutz unter anderem am Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital beschäftigt, dessen Gründungsdirektor er ist – dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem IIASA, der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. An der ÖAW leitet Lutz das Vienna Institute of Demography, an die Uni Wien wechselte er als Professor am Institut für Geographie von der Wirtschaftsuniversität Wien.

Bevölkerungsprognosen

Lutz forschte vor allem im Bereich der internationalen Bevölkerungsentwicklung und konzentrierte sich dabei auf Prognosen und Wechselwirkungen zwischen Bevölkerung, Entwicklung und Umwelt. Er sorgte dafür, dass der Faktor Bildung zu einer demografischen Standardvariablen wurde – neben Alter und Geschlecht.

Am IIASA wird Wolfgang Lutz das Amt des wissenschaftlichen Direktors ein Jahr lang innehaben, berichtet die APA. In diesem Zeitraum gibt es einen Auswahlprozess, an dessen Ende die Position mit einem neuen Leiter oder einer neuen Leiterin besetzt wird. (red, 31.5.2022)