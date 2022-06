Gut 2.000 Stunden investierte der Streamer in die schadfreie Absolvierung aller zwölf Teile der Serie. Foto: Ubisoft

Es gibt immer irgendwo eine Herausforderung, man muss sie nur finden. Das dachte sich vermutlich auch der Streamer Hayete Bahadori. Er nahm sich vor, alle zwölf Titel der "Assassin’s Creed"-Serie auszuspielen, allerdings unter besonders harten Bedingungen. Er wählte, wo möglich, nicht nur den höchsten Schwierigkeitsgrad, sondern erlegte sich auch auf, dass sein Held dabei keinen Schaden erleiden dürfe.

Im Oktober 2021 begann sein Abenteuer mit dem allerersten "Assassin’s Creed", das 2007 auf den Markt gekommen war. Über mehrere Monate hinweg arbeitete er sich schließlich durch die elf weiteren Games, die der Hauptreihe zugerechnet werden. Nämlich "Assassin’s Creed 2", "Brotherhood", "Revelations", "Assassin’s Creed 3", "Black Flag", "Rogue", "Unity", "Syndicate", "Origins", "Odyssey" und schließlich das 2020 erschienene "Valhalla".

Das letzte Video zur Dokumentation seines erfolgreichen Unterfangens lud er am 11. April auf Youtube hoch. Bei der Begutachtung fällt auf, dass Bahadori sehr strategisch vorgeht, statt auf Geschwindigkeit zu setzen.

So begann der "No Damage Run" durch "Assassin's Creed" ... Hayete Bahadori

Hoher Zeitaufwand

Gleichzeitig nutzte er keine Bugs in den Games aus und setzte sich weiters zum Ziel, sämtliche Missionsziele zu erfüllen, ohne neu laden zu müssen. Scheiterte er an letzterem Punkt, so begann er das Spiel von vorn. Nicht in die Statistik fällt allerdings Schaden aus geskripteten Zwischensequenzen in den Spielen, der sich gar nicht vermeiden lässt. Die entsprechenden Stellen hat er in seinen Videos markiert.

Der Rekordlauf ist eine Fortsetzung eines in der Pandemie geborenen Hobbys. Erst während der Covid-Lockdowns begann Bahadori überhaupt mit seinen "No Damage Runs", schildert er gegenüber Kotaku. Der erste schadfreie Lauf gelang ihm in "Star Wars Jedi: Fallen Order". Als Fan der "Assassin’s Creed"-Spiele war es nur logisch, dass er sich ihrer annehmen würde.

... und so ging er zu Ende. Hayete Bahadori

Gering war der Zeitaufwand freilich nicht. Das Erarbeiten von Strategien und das anschließende Absolvieren ohne Schaden dauerte pro Teil im Schnitt etwa 100 Stunden, sagt Bahadori – allerdings mit zwei Ausnahmen. "Black Flag" benötigte etwa 250 Stunden, da es in dem Spiel mehrere stark glücksbasierte Herausforderungen gibt. In Valhalla waren es überhaupt 800 Stunden, was vor allem dem großen Umfang der Storymissionen geschuldet ist.

Dennoch war dies bei der Challenge sein Lieblingsteil, da es hier keine Abschnitte gibt, in denen dem Spieler Schaden aufgezwungen wird und das Game zudem das ausgereifteste Nahkampfsystem bietet. Besonders ärgerte er sich in dem Hinblick über den ersten Teil, der aufgrund der problematischen Kameraführung Kämpfe öfter zu einer Zufallsangelegenheit machte.

Der Streamer hat bereits seine nächsten "No Damage Runs" geplant. Diesmal nimmt er sich "God of War" vor. (red, 1.6.2022)