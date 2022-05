Schwerbeladener russischer Panzer in Popasna, 26. Mai. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

London – Die ukrainische Polizistin Alina Koreniuk lebt im britischen Nottinghamshire, seit sie am 8. April mit ihren beiden Kindern aus der Stadt Popasna geflüchtet ist. Als Reuters-Fotograf Alexander Ermochenko am 26. Mai einen russischen Panzer fotografierte, der mit offenbar aus Wohnungen gestohlenen Gegenständen beladen war und zahlreiche Medien die Aufnahme verwendeten, erhielt sie einen Anruf ihres in der Ukraine zurückgebliebenen Mannes: "Fällt Dir auf diesem Bild etwas auf?"

Koreniuk sagte der BBC, sie habe sofort den noch originalverpackten Boiler erkannt, außerdem erinnerte sie sich an die Disney-Bettwäsche aus ihrem Kinderzimmer, das Tischtuch aus dem Wochenendhaus und eine auffällige rote Decke.

Immer wieder tauchen Videos auf, die russische Truppen mit aus der Ukraine gestohlenen Gegenständen zeigen. Russlands Regierung bestreitet, dass ihre Soldaten in der Ukraine Privathaushalte plündern und wirft der Ukraine vor, diesbezüglich gefälschte Aufnahmen zu verbreiten. (bed, 31.5.2022)