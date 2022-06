Andreas Pres ist Unternehmensberater in Berlin. Er restrukturierte bereits Odeon Film AG, Constantin Medien AG und HCI Capital AG

Die Zeitungsmarken der Mediengruppe Österreich: "Oe24" und "Österreich". Foto: Faksimile Oe24/Österreich

Hamburg/Wien – Bei der Mediengruppe Österreich hat ein Unternehmensberater aus Hamburg die Funktion eines Geschäftsführers übernommen, der nach eigenen Angaben auf "wesentliche Restrukturierungsaufgaben" spezialisiert ist. Andreas Pres von der Beratungsfirma Prespartners ist laut Firmenbuch seit wenigen Wochen in fünf zentralen Gesellschaften der Mediengruppe um die Marken "Österreich", "Oe24" und Radio Austria als Geschäftsführer eingetragen.

Die fünf Gesellschaften sind im komplizierten Firmengeflecht von mehreren Dutzend Unternehmen, aus dem diese Mediengruppe Österreich besteht, hoch angesiedelt und haben Eigentümer- und Finanzierungsfunktionen.

Die Mediengruppe Österreich wurde nach Angaben von Gründer und Herausgeber Wolfgang Fellner bei der Gründung 2006 mit Krediten einer Reihe von Banken gestartet, die Fellner damals mit 50 Millionen Euro bezifferte. Einige der damals acht Banken haben den Kreis inzwischen verlassen, Konsortialführer ist seit Beginn die Bank Austria / Unicredit.

Nur gemeinsam zeichnungsberechtigt

In den fünf Gesellschaften sind die jeweils anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer laut Firmenbuch nur noch zusammen mit dem neuen Co-Geschäftsführer Andreas Pres zeichnungsberechtigt. Pres hat die Co-Geschäftsführung übernommen bei der

Media Finanzierungs GmbH (neben Wolfgang Fellner). Dieses Unternehmen weist in seiner aktuellsten beim Firmenbuch aufliegenden Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 Verbindlichkeiten von 54 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aus.



(neben Wolfgang Fellner). Dieses Unternehmen weist in seiner aktuellsten beim Firmenbuch aufliegenden Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 Verbindlichkeiten von 54 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aus. "Österreich" Zeitungsverlag GmbH (ebenfalls neben Wolfgang Fellner). Diese Firma wies im Jahresabschluss 2020 4,5 Millionen Euro nicht näher spezifizierte Verbindlichkeiten aus.

(ebenfalls neben Wolfgang Fellner). Diese Firma wies im Jahresabschluss 2020 4,5 Millionen Euro nicht näher spezifizierte Verbindlichkeiten aus. Media Invest "Österreich" GmbH (neben dem Rechtsanwalt Christoph Leon, der laut Firmenbuch Anteile an einigen Firmen aus dem Fellner-Komplex hält). Diese Firma weist in ihrer aktuellsten im Firmenbuch aufliegenden Bilanz Verbindlichkeiten von 21,7 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aus.

(neben dem Rechtsanwalt Christoph Leon, der laut Firmenbuch Anteile an einigen Firmen aus dem Fellner-Komplex hält). Diese Firma weist in ihrer aktuellsten im Firmenbuch aufliegenden Bilanz Verbindlichkeiten von 21,7 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aus. ELCG GmbH (neben der langjährigen Fellner-Radiomanagerin Sylvia Buchhammer). Die ELCG hat laut Firmenbuch erst eine Bilanz für 2019 vorgelegt, diese weist Verbindlichkeiten von rund 6,58 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aus.

(neben der langjährigen Fellner-Radiomanagerin Sylvia Buchhammer). Die ELCG hat laut Firmenbuch erst eine Bilanz für 2019 vorgelegt, diese weist Verbindlichkeiten von rund 6,58 Millionen Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aus. Niki Fellner GmbH (neben Wolfgang Fellners Sohn Niki, der vor wenigen Wochen als neuer CEO der Mediengruppe kommuniziert wurde, kurz nach der Eintragung von Pres als Geschäftsführer). In ihrer aktuellsten verfügbaren Bilanz für 2020 stehen rund 21 Millionen Euro Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.



Die genannten Verbindlichkeiten können auch unter Firmen der Mediengruppe bestehen. Im Anhang zur Bilanz der Media Finanzierungs GmbH werden dingliche Sicherheiten für 25 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Form von Zessionen von Forderungen dieser Firma gegenüber verbundenen Unternehmen erwähnt.

Gründer und Herausgeber Wolfgang Fellner bezifferte 2021 den "Brutto-Umsatz" seiner Mediengruppe auf STANDARD-Anfrage für das Medienranking über das Geschäftsjahr 2020 mit 120,6 Millionen Euro und das "Jahresergebnis" mit 4,6 Millionen Euro.

Erfahrung mit Gläubigern und Restrukturierung

Der Jurist Andreas Pres hat seine Hamburger Unternehmensberatung Prespartners 2011 gegründet. Das Beratungsunternehmen beschreibt seine Expertise selbst auf seiner Website unter "Why us" mit: "In Restrukturierungssituationen bauen wir wieder Vertrauen mit Gläubigern auf. Wir haben gute Beziehungen zu vielen Banken", auch dank verlässlicher Kommunikation mit Gläubigern.

Prespartners verweist zudem auf Erfahrung bei der Verbesserung und Fokussierung von Geschäftsmodellen, bei der Erhöhung der finanziellen Stabilität seiner Kunden und in einigen Fällen bei "dramatischer" Reduzierung von Schulden.

Andreas Pres hat Vorstandserfahrung bei börsennotierten Unternehmen mit "maßgeblichen Restrukturierungsaufgaben", etwa bei Odeon Film AG, Constantin Medien AG und HCI Capital AG. Pres hat sechs Jahre beim Beratungsriesen Boston Consulting Group gearbeitet.

Auf der Website seiner Beratungsfirma Prespartners verweist er auf Erfahrung als Finanzvorstand und Chief Revenue Officer, in der Verhandlung mit Gläubigern, bei Schwierigkeiten von Mergers und Acquisitions sowie mit Kapitalmärkten.

DER STANDARD hat Andreas Pres und seine Unternehmensberatung sowie Wolfgang und Niki Fellner um Stellungnahme zu den neuen Funktionen von Pres bei der Mediengruppe Österreich gebeten. (fid, 1.6.2022)