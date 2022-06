So viele Frauen wie nie zuvor führen die Ministerien in Australien – darunter erstmals auch eine Frau mit indigenen Wurzeln

Albaneses Labor-Partei ist nach dem Sieg bei der Parlamentswahl am 21. Mai zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder an der Macht. Foto: IMAGO / AAP

Canberra – In Australien ist das Kabinett des neuen Premierministers Anthony Albanese vereidigt worden. Zehn der 22 Ministerien werden von Frauen geführt – so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Mit Linda Burney (65) steht erstmals eine Frau mit indigenen Wurzeln dem Ministerium für australische Ureinwohner vor. Sowohl das Außen- als auch das Innenministerium werden mit Penny Wong und Clare O'Neil von Frauen geleitet.

Vizeregierungschef und Verteidigungsminister ist Richard Marles, der seit 2019 auch stellvertretender Chef der Labor-Partei ist. Labor hatte die Parlamentswahl am 21. Mai klar gewonnen und ist erstmals seit fast zehn Jahren wieder an der Macht. Die konservative Koalition unter dem bisherigen Regierungschef Scott Morrison fuhr eine herbe Niederlage ein. Albanese kann mit einer knappen Mehrheit regieren und wird nicht auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein. Labor bekam 77 der 151 Mandate im Unterhaus. (APA, 1.6.2022)