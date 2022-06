Ob Steak, Ripperln oder Spieße – je nachdem, was auf den Grill kommt, gilt es einiges zu beachten. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Berichten Sie im Forum!

Das warme Wetter hat die Grillsaison bereits eingeläutet – ob am Balkon oder im Garten, viele Griller laufen seit Wochen auf Hochtouren. Während manche kein großes Tamtam aus dieser Art des Kochens machen und es einfach als eine nette Abwechslung in den Sommermonaten betrachten, beschäftigen sich andere akribisch damit.

Welches Fleisch mögen Sie besonders? Foto: imago images / Westend61

Für eingefleischte Grillmeisterinnen und Grillmeister beginnt das bei der Ausstattung. Wenn es dann ans Eingemachte geht, steht meist die Fleischzubereitung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und dabei kann so einiges schiefgehen, geht man nicht mit dem nötigen Know-how an die Sache heran. Schon beim Einkauf empfiehlt es sich, auf die Qualität des Fleisches zu achten. Ausschlaggebend ist natürlich auch die Art – nicht jedes Fleisch eignet sich für den Grill. Ob vom Rind oder Schwein – Steaks stehen bei vielen ganz oben auf der Liste. Aber auch Filets und Koteletts sind gefragt, auch vom Lamm. Wer lieber mageres Fleisch bevorzugt, greift wohl eher zu Hühner- oder Putenfleisch, das gern am Spieß gegrillt wird, aber auch im Ganzen zubereitet werden kann:

Nach der Auswahl des Fleisches geht es darum, ob man es mariniert, und wenn ja, wie. Manche gehen hier eher minimalistisch vor und verwenden ausschließlich Salz, Pfeffer und vielleicht ein paar frische Kräuter. Andere bereiten aufwendige Marinaden vor, in die sie die Fleischstücke vorab einlegen. Kommt das Fleisch schließlich auf den Griller, geht es vor allem um Hitze und Zeit. Damit es innen zart und außen knusprig bleibt, verwenden viele gern Temperaturmesser und Timer. Doch wie auch beim Kochen gilt beim Grillen: Übung macht die Meisterin oder den Meister.

Wie gelingt das perfekt gegrillte Fleisch?

Was sind die wichtigsten Schritte, die unbedingt beachtet werden sollten? Welches Fleisch grillen Sie am liebsten? Welche Tools verwenden Sie dazu? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 3.6.2022)