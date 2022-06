Tom Cruise während der Großbritannien-Premiere von "Top Gun: Maverick". Foto: AP / Alberto Pezzali

300 Millionen Dollar hat "Top Gun: Maverick" am Premierenwochenende weltweit eingespielt. Mehr als 160 Millionen Dollar kamen allein in Nordamerika zusammen. Ein voller Erfolg für Tom Cruise, dem der Originalfilm 1986 zum Durchbruch verhalf. Mit an Bord ist erneut auch Val Kilmer als Tom "Iceman" Kazanski. Seinen Charakter zum Leben zu erwecken war allerdings schwieriger, als manche Fans vielleicht denken. Nach einer Kehlkopfkrebsbehandlung verlor Kilmer schon 2014 die Fähigkeit zu sprechen, berichtet "Variety". Die Lösung: Seine Stimme wurde mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) nachgebildet.

Möglich machte das eine Partnerschaft zwischen Kilmer und der Softwarefirma Sonantic aus dem Jahr 2021. Damals entschied sich der Schauspieler dazu, eine KI mit zahlreichen Sprachaufnahmen zu füttern, um seine eigene Stimme zu rekreieren, berichtete "Indie Wire".

40 Sprachmodelle

"Ich bin dem gesamten Team von Sonantic dankbar, meine Stimme in einer Weise wiederhergestellt zu haben, die ich nie für möglich gehalten hätte", sagte Kilmer damals. "Als menschliche Wesen ist die Fähigkeit zu kommunizieren der Kern unserer Existenz, und die Nebenwirkungen des Kehlkopfkrebses haben es für andere schwierig gemacht, mich zu verstehen. Die Chance, meine Geschichte mit einer Stimme zu erzählen, die sich authentisch und vertraut anfühlt, ist ein unglaublich besonderes Geschenk."

"Am Ende haben wir mehr als 40 verschiedene Stimmmodelle erstellt und das beste, qualitativ hochwertigste und ausdrucksstärkste ausgewählt", erklärt Senantic-CTO John Flynn gegenüber "Fortune". "Diese neuen Algorithmen sind jetzt in unsere Voice-Engine eingebettet, sodass künftige Kunden sie automatisch nutzen können."

Neuer Algorithmus

Die erstellte Datenbank verfüge über zehnmal weniger Daten als bei vergleichbaren Projekten üblich, heißt es in dem Bericht. Deshalb habe das Unternehmen kurzerhand beschlossen, einen neuen Algorithmus zu entwickeln, der auf Basis des verfügbaren Datensatzes ein hochwertiges Sprachmodell erstellen konnte. (red, 1.6.2022)